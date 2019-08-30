蘋果新品將亮相 譜瑞搭出貨列車 營運動能加溫

蘋果今 (30) 日正式宣布，秋季產品發表會將在美國時間 9/10 登場，市場猜測，蘋果除發布新款 iPhone 外，Macbook Pro、iPad Pro 也將是此次亮相的重點，將有助 TCON(時序控制晶片) 廠譜瑞 - KY(4966-TW) 下半年營運表現。

法人指出，譜瑞 - KY 過去就提供蘋果 TCON 晶片，是主力供應商，應用範圍遍及 7-17 吋螢幕，產品面涵蓋 iPad 及 Macbook，隨著新產品問世，譜瑞 - KY 下半年營運動能可期。

據消息指出，蘋果預計秋季發表會推出完善的 Apple Arcade 訂閱服務，法人表示，隨著 Apple Arcade 釋出，驅動手機遊戲朝高解析度、高刷新率前進，推升 TCON 需求成長，譜瑞 - KY 營運可望直接受惠。

此外，法人指出，手機遊戲資料量漸趨龐大，高速傳輸晶片升級需求也越趨明顯，譜瑞 - KY 同樣可搭上升級潮，。

展望第 3 季，董事長趙捷日前表示，TCON(時序控制 IC) 及高速介面 IC 皆有強勁成長動能，估營收可達 0.9-1 億美元，季增 5-16%，優於今年上半年單季 0.9 與 0.93 億美元的營收表現，毛利率則估達 40-43%，整體營運表現可望優於第 2 季。