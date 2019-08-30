美中貿易戰露曙光 台股帶量大漲逾百點 拉抬指數挺進10600大關

美中貿易戰露曙光，台股受激勵，今日開盤隨即站上 10500 點，並持續緩步向上，最後買盤爆量挹注下，指數終場收漲 155.62 點或 1.49%，並站回 10 日線，也順利站上 10600 點，成交量則達 1471.26 億元。

台股今日權值、高價股同步走揚，盤面焦點由被動元件族群領軍，PCB、IC 設計持續加溫，至於散熱族群，今日走勢相對修正。

蘋概三王今日全面走揚，鴻海強漲近 3%，台積電、大立光也有 1% 以上漲幅，三王強勢帶動下，權值股一片紅通通，其中，台塑四寶今日跳脫盤整格局，漲幅達 2%，金融權值股如國泰金、富邦金、中信金、兆豐金皆有逾 1% 漲幅。

高價股在大盤增溫帶動下，矽力 - KY 漲幅達 6%，持續向上挑戰 700 元，祥碩開盤即站回 500 元大關，漲幅半根漲停板，其餘如和泰車、精測、玉晶光也有 3% 的漲幅，不過，遊戲股王鈊象則持續向下修正，跌幅近 2%。

今日盤面聚焦被動元件，上中下游同步反彈，可謂紅光滿面，國巨、大毅出現亮燈漲停，二哥華新科漲幅也達 8%，其餘個股如禾伸堂、奇立新漲幅皆逾 6%。

PCB 族群買盤同樣火熱，晟鈦尾盤攻上漲停板，股價創下波段新高，帶動其他個股漲勢猛烈，耀華、金像電、楠梓電漲幅皆達 8%，其餘個股如定穎、南電、臻鼎 - KY 也有近 2% 的漲幅。

散熱族群今日皆漲多拉回，泰碩開高走低，終場跌停鎖在 94.1 元，摜破 5 日、10 日線，雙鴻跌幅也深至 7%，其餘個股如嘉聯益、健策、奇鋐也有逾 2% 跌幅。

整體而言，台股經過一個禮拜的築底，下檔明顯有撐，今日更突破 10 日線，彌補前方缺口，有望持續向季線挑戰，但在美中貿易戰尚未明朗前，季線恐仍有壓。