關關難過關關過！衝關10500別虎頭蛇尾

台股關關難過關關過，昨日摩台指結算，大盤指數以不到 1 點的差距，剛剛好收上月線，同時也站上 5 日、10 日與 20 日等 3 條短均線，完成第 3 腳! 加上美中貿易戰進度，巧妙與農曆配合，農曆 7 月過完，就傳出美中 9 月會談有望，台股今日在國際股市掠陣下，有望衝關 10500 點，但重點是別虎頭蛇尾！關鍵點位為 10488、10520 與 10549 點。

台股如衝關 10500 點關卡，下方最重要護城河為 10488 點，站穩 10488 點，多頭才有攻擊力道。要確定 10500 點關卡穩住，必須收上 10520 點，才有機會續往 10549 與 10588 點，再蓄勢往川普缺口挺進。不過如 10488 點未能挺住，需留意下方 10444 點不宜再破，否則第 2 度挑戰月線有失敗疑慮，顯示多方僅以防守為主，最重要防守區為國家隊守護的 10400 點關卡。

蘋果正式發出新品上市邀請函，將於台灣時間 9 月 11 日登場，但也有外電報導指出，蘋果將有 92% 的硬體產品，恐被加稅，成為美中貿易戰受害者。蘋概股表現將牽動台股電子族群，因此蘋概股是否能趁新品公布利多前，獲得久違的新品拉貨潮加持，將是台股在蘋果新品發表前的重頭戲，選股方向可挑選營收率先衝高，以及法人布局股。

台股能否在 8 月最後一個交易日，成功站穩月線與 10500 點關卡? 國家隊努力穩盤了 1 個月，最後衝刺可別虎頭蛇尾! 同時今天的任務還有補量，不過量能部分，也不宜驟然擴增過速，9 月初的行情，也許有機會在投資人半信半疑中，以「驚驚漲」模式推動，緩步往川普缺口靠近! (訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)