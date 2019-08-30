◆盤勢分析

1. 美國上季經濟動能仍強，第二季 GDP 修正值符合預期 2.0%，Q2 個人消費支出修正值報 4.7%，遠優預期 4.3%。中國商務部發言人高峰表示，雙方經貿團隊確實一直保持有效溝通，正討論 9 月份赴美磋商，隨著 9 月美中面對會談判有望，波音、卡特彼勒貿易敏感股上揚，蘋果等科技股大漲，週四美股上漲，漲幅介於 1.25 至 2.25％，美股四大指數短期區間震盪。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利大盤回穩。

(2) 均線：支撐為年線 (約在 10,350 點) 附近，壓力為季線 (約在 10,660 點) 附近。

(3) 技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值小於 50，短線整理。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 134 點附近，壓力為 140 點附近，KD 技術指標開口向下，9 日 K 值在 50 附近，短線區間震盪整理。近期法人著墨較深的族群包括 IC 設計、PCB、遊戲、設備、生技、內需等。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在月線之上並收復季線，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，台股選股方向可留意 5G、半導體、PCB、工業 4.0、生技、內需、運動風、金融、車用等。

5. 財政部對中國大陸及南韓產製進口的「不銹鋼冷軋鋼品」課徵反傾銷稅落日調查案，今（29）日正式公告調查結果，依核定稅率自今日起續課反傾銷稅，為期五年，其中對中國大陸製造商或出口商課徵稅率為 38.11%，南韓廠商適用稅率則為 37.65%。

6. 全球無線耳機商機擴大，帶動供應商華通（2313）、燿華（2367）旺季高階 HDI 產能滿載，且因配合客戶端交貨生產都在亞洲，因此不受美中貿易戰干擾，二者皆看好，今年第 3 季仍持續傳統旺季生產表現，加上人民幣貶值有助於大陸廠區產能外銷競爭力。

7. 觸控大廠宸鴻 TPK-KY（3673）執行長謝立群昨（29）日指出，公司研發多年的奈米銀技術將開花結果，目前已送樣給客戶測試，可提供 1 至 100 吋奈米銀觸控產品，同時也將在廈門擴增生產線，月產能將從 1 萬片翻倍至 2 萬片，全面搶攻商機。

8. 美中貿易戰沒有緩和跡象，外傳 2382 廣達將落腳泰國，第一波將先生產一體機（AIO）等產品，一旦廣達海外布局確立，六大代工廠在東南亞的布局將全面到齊。目前主要代工廠在東南亞布局，2317 鴻海以越南及印度為主，2324 仁寶聚焦越南、3231 緯創以菲律賓與印度為重、2356 英業達則設在馬來西亞。