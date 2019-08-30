[表四4]台灣店頭市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧08月29日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 8358 金居 318 1001 8069 元太 -808 -8517 006201 1元大富櫃50 292 0 3707 漢磊 -654 590 4909 新復興 194 202 6182 合晶 -471 -5283 1795 美時 178 0 6290 良維 -375 -469 3105 穩懋 159 -472 3455 由田 -326 -991 8086 宏捷科 153 -365 3324 雙鴻 -311 -705 3141 晶宏 132 87 3264 欣銓 -306 -1653 5371 中光電 128 -19 3491 昇達科 -253 -413 5349 先豐 120 -428 8916 光隆 -229 -371 6188 廣明 114 -341 5483 中美晶 -167 -4108 8928 鉅明 113 275 9951 皇田 -161 -226 4728 雙美 105 132 8155 博智 -155 -101 6185 幃翔 103 399 6121 新普 -145 -210 3441 聯一光 101 0 5347 世界 -142 297 6158 禾昌 101 -145 00695B B富邦美債7-10 -136 0 8182 加高 94 -134 6411 晶焱 -128 119 3630 新鉅科 92 155 6488 環球晶 -119 -1632 8489 三貝德 92 99 5353 台林 -107 -84 8436 大江 91 -1116 4947 昂寶-KY -96 -783 6679 鈺太 88 -372 6462 神盾 -91 1756 3265 台星科 82 74 3527 聚積 -89 -189 3083 網龍 80 15 3293 鈊象 -85 -257 5009 榮剛 78 -531 4707 磐亞 -80 -145 3144 新揚科 76 193 3303 岱稜 -79 -183 3490 單井 65 82 5340 建榮 -76 -1505 6589 台康生技 64 -66 1597 直得 -75 -140 6163 華電網 64 -305 5227 立凱-KY -74 -1062 6274 台燿 62 -763 6244 茂迪 -73 -1457 6279 胡連 55 211 6438 迅得 -71 240 6683 雍智科技 55 110 6147 頎邦 -67 -2416 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股