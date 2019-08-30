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[表四4]台灣店頭市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧08月29日 交易日  
  
◆當日淨買超                                   ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日  代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日  
                           (張)       (張)                              (張)       (張)     
8358   金居                     318      1001 8069   元太                    -808     -8517  
006201 1元大富櫃50              292         0 3707   漢磊                    -654       590  
4909   新復興                   194       202 6182   合晶                    -471     -5283  
1795   美時                     178         0 6290   良維                    -375      -469  
3105   穩懋                     159      -472 3455   由田                    -326      -991  
8086   宏捷科                   153      -365 3324   雙鴻                    -311      -705  
3141   晶宏                     132        87 3264   欣銓                    -306     -1653  
5371   中光電                   128       -19 3491   昇達科                  -253      -413  
5349   先豐                     120      -428 8916   光隆                    -229      -371  
6188   廣明                     114      -341 5483   中美晶                  -167     -4108  
8928   鉅明                     113       275 9951   皇田                    -161      -226  
4728   雙美                     105       132 8155   博智                    -155      -101  
6185   幃翔                     103       399 6121   新普                    -145      -210  
3441   聯一光                   101         0 5347   世界                    -142       297  
6158   禾昌                     101      -145 00695B B富邦美債7-10           -136         0  
8182   加高                      94      -134 6411   晶焱                    -128       119  
3630   新鉅科                    92       155 6488   環球晶                  -119     -1632  
8489   三貝德                    92        99 5353   台林                    -107       -84  
8436   大江                      91     -1116 4947   昂寶-KY                  -96      -783  
6679   鈺太                      88      -372 6462   神盾                     -91      1756  
3265   台星科                    82        74 3527   聚積                     -89      -189  
3083   網龍                      80        15 3293   鈊象                     -85      -257  
5009   榮剛                      78      -531 4707   磐亞                     -80      -145  
3144   新揚科                    76       193 3303   岱稜                     -79      -183  
3490   單井                      65        82 5340   建榮                     -76     -1505  
6589   台康生技                  64       -66 1597   直得                     -75      -140  
6163   華電網                    64      -305 5227   立凱-KY                  -74     -1062  
6274   台燿                      62      -763 6244   茂迪                     -73     -1457  
6279   胡連                      55       211 6438   迅得                     -71       240  
6683   雍智科技                  55       110 6147   頎邦                     -67     -2416  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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