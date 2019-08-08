中美貿易戰火血洗銀行股 分析師：拋售過頭 估值已反映經濟衰退

由於中美貿易戰加劇，銀行股本週遭血洗，但一些分析師認為，這樣的拋售是錯誤做法且反應過度。

週三華爾街公債殖利率大降，意味著經濟陷入困境，投資者逃離在美國最大金融機構部署的倉位，其中摩根大通 (JPM-US) 和美國銀行 (BAC-US) 引跌廣放市場拋售，且擴大本月的跌幅。

但富國銀行證券美國大型銀行研究主管 Mike Mayo 本週報告指出，銀行股可能已經將潛在問題都反映在價格上了。

Mayo 表示，「銀行股估值基本上已經將經濟衰退都入價了，降低了股價下行風險，而在這時節，越來越多銀行正以經濟衰退時的標準來承銷放款。」

由於中美貿易戰短期內沒有休兵的跡象，投資者週三潰逃風險資產，奔向安全的公債來避險，導致利率上升，而逃離風險資產的行動也增加了市場對經濟陷入衰退的擔憂。

Mayo 承認，利率下降不利於銀行股。銀行股近期遭一堆不確定性環抱，如利率下滑、近期波動性和債市傳來的不祥預兆，這些都可能讓 9 月一季得財測變得謹慎。

雖然這些美國銀行大多數沒有直接的海外貸款，或者處理國際貿易的事情，但關稅增加也會讓美國消費者和企業支出潛在受到衝擊。

隨著經濟衰退的擔憂加劇，Fed 再次降息的可能性也會增加，而聯邦基金利率下降後，銀行支付存款利息以及收取放款利息之間的差異也會收緊 (即淨利息收入下降)。

銀行股先前已警告暴風雨恐將來臨。美銀在其第二季財報中指出，利率下降將導致今年銀行獲利的主要引擎熄火，富國銀行和摩根大通也指出利率下降將衝擊淨利息收入。

美銀財務長在第二季法說會上提到，近幾個月長短期利率都下降，從幾個方面挫傷了銀行。抵押貸款客戶可能以較低的利率再融資，新購的債券提供的折價較低，折損銀行投資組合的收益，其銀行持有的資產「浮動利率」收益也會減少。

金融股是週三股市表現最差的版塊，其中銀行股領跌，Keefe Bruyette & Woods 納斯達克銀行指數 (KBW-US) 本週迄今下降 5%，將成自 3 月以來表現最差的一週。

美銀股價本週下跌 8%，地區性銀行股受創更慘重，本月迄今跌幅超過 9%，將成 5 月以來首次收跌的一個月。 KeyCorp (KEY-US) 本月迄今下跌 13%、BB&T 和 SunTrust 的跌幅也均超過 10%。

Vining Sparks 的銀行和股票策略主管 Marty Mosby 表示，投資者的恐懼部份是考慮到消費信貸問題，如果美國經濟陷入旋渦，信貸虧損可能增加，進而衝擊銀行，但他認為投資者拋售銀行股的行為是典型的「膝反射」，因為只要經濟衰退的疑雲一起，投資者就傾向拋售銀行股。

「我們看到的是市場的肌肉記憶，被金融危機大火燒過的投資者記憶猶存，所以在經濟陷入低迷之前，這些會是最早逃離的一群人。」

Mosby 指出，這些看法可能太悲觀，超過了銀行實際狀況，例如 2016 年能源崩潰和英國脫歐的事情發生後，市場也同樣出現拋售，而只要出現這樣的心態，銀行股就會下跌，「投資者和演算法交易之間存有恐慌因素。」

但現在銀行股的狀況與過去金融危機之前不同。過去這 10 年來，銀行被迫要一直降低資產負債表的風險，且貸款成長也一直很保守。壓力測試顯示，銀行可以支撐金融衝擊。今年 6 月，銀行也獲核准執行庫藏股，Mosby 認為這點可以增加他們的價值觀點。

Mayo 回溯 1990 年代，當時銀行淨利息利潤下降，但效率仍有所改善，且銀行股跑贏大盤，因此他預期今時今日將重演 1990 年代的一切，他也考量了，川普總統也可能在推特上發表一些令市場大感驚喜的貿易好消息。

「川普一條推文也可以讓銀行股向上推回，只要貿易談判取得進展，放款前景、資本市場和其他費用營收等都會改善。」