估值過高、競爭壓力大 華爾街無人推薦買進Beyond Meat

做為美股市場新寵，人造肉股票 Beyond Meat (BYND-US) 出現上市 1 個月後，華爾街無分析師推薦的奇特現象。不過這雖然讓他們週二 (11 日) 大跌 25%，週三股價又回漲 12.6%，重新站回 140 美元上方。

(圖表取自 Google)

估值遠超分析師預期

Beyond Meat 第 1 季繳出的財報出色，表現優於市場預期，第 1 季營收 4020 萬美元，年增 215%，優於分析師預期的 3890 萬美元，固然為股價提供了支撐。但對這支上個月才以發行價 25 美元上市的公司來說，1 個多月就漲了 5-6 倍，還是讓分析師為其高估值擔憂。

這家公司主力承銷商摩根大通，在週二就對 Beyond Meat 下調評級，而造成當日的跌價大跌。分析師 Ken Goldman 表示，這家公司股價已遠超過目標價，這次降級純粹是估值提示。

不僅摩根大通，Bernstein 也出於估值過高，下調了 Beyond Meat 評級。此一舉動，也使目前沒有華爾街分析師建議買進這檔股票。

競爭對手氣勢更強

此外，當前最熱的「人造肉」概念，可能並不是 Beyond Meat，而是其競爭對手。

根據 SEMrush 數據，從 2018 年 4 月到 2019 年 4 月，Impossible Foods Inc. 的素漢堡產品「Impossible Burger」，在 Google 搜索平均增加了 171%，更優於 Beyond Burger。

Beyond Meat 在今年 4 月，因即將上升而出現大量搜索，但是這段期間，Impossible Burger 的搜索量仍較 Beyond Burger 高出了 400%。

SEMrush 全球行銷主管 Olga Andrienko 表示，很明顯，Impossible Burger 在消費者中，比 Beyond Meat 漢堡更受歡迎，雖然搜索量不能代表因果關係，但這表明了 Beyond Meat 的長期風險。

Impossible Foods 表示，它歡迎 Beyond Meat 成為肉類替代品，因為他們的競爭者不是對手，而是「牛」。Impossible Foods 傳播長 Rachel Konrad 表示，Impossible Foods 的使命是消除對動物產品的需求。

Impossible Foods 並未上市，但 5 月 14 日宣布完成 3 億美元的融資，使其總資金達到 7.5 億美元。同時，他們的產品也開始推廣到各連鎖店的菜單，目前在美國、香港、新加坡和澳門提供 9000 種菜單。

投資銀行對估值的擔憂，以及競爭對手來勢汹汹，正威脅著 Beyond Meat 股價的後續成長。