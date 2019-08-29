〈新光金法說〉新壽前8月股息賺140億元 下半年隨川普曲線加強海外股票

新光金 (2888-TW) 核心子公司新壽加碼台股，減碼海外股票，今年前 8 月股息收入共 140 億元，今年將加強海外股票操作，隨「川普曲線」鎖定低波動、高股息進行波段操作。

新壽上半年總投資金額共 2.76 兆，較去年增加 6%，其中海外股票占資金比重從去年的 3.7% 下降至 2.1%，估算約減少 384 億元；台股比重則從 10.7% 拉高至 11.2%，約增加 310 億元，現金部位比重則從去年 2.3% 提高至 4.4%，主要是先前處分海外債券實現利益暫時先放置在現金部位。

新光金資深副總徐順鋆說，上半年投資部位主要以債券 ETF 為主，部位約 600 多億，股票則鎖定台積電 (2330-TW)、台塑(1301-TW) 等大型權值股、及電信龍頭股等，未來將繼續加碼低波動、高股息股票，賺取股息收益為主。

新壽截至去年底，金融資產未實現損益仍是負 195 億元，今年上半年隨資本市場翻轉，未實現損益已由負轉正，累計未實現損益 124 億元。

因應接軌 IFRS 17 會計準則，新光金啟動增資計畫，預計發行特別股與普通股，金控副總徐順鋆表示，其中特別股每股訂價 45 元，預計募資 33.75 億元，普通股以 30 億元為目標，預計整體約可募資 64 億元，完成增資後預估新壽資本適足率 (RBC) 約可拉高 8%。

新光金今 (29) 日舉行第 2 季法說，法人關切新光金增資計畫，徐順鋆表示，金控規劃同時發行特別股與普通股增資，其中特別股每股訂價每股 45 元，利率約 3.5%~3.8%，資金預計 9 月底前到位，並於第 4 季注資子公司新壽。

新光金上半年合併稅後純益 107.2 億元，歸屬母公司純益 106.8 億元，每股稅後純益 0.87 元，每股淨值 15.22 元。

新光金核心子公司新壽上半年稅後純益 71.5 億元，較去年同期 142.4 億元衰退，新光金資深協理李超儒說，去年主要有稅差 59 億元與回收不動產特別準備金 16 億元兩大一次性因素挹注推升獲利，扣除一次性因素今年上半年獲利仍較去年增加 15 億元。