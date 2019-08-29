【華冠投顧】台股震盪收紅+28點作收!風險期過了嗎?

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 4994 傳奇、4401 東隆興、2337 旺宏、3083 網龍、3707 漢磊

萌芽

台北股市早盤小漲 + 5 點開出，雖然在金融股的壓抑下，指數一度由紅翻黑；不過下半場低檔買盤開始轉強，指數一路震盪走高，終場上漲 + 28 點作收，收在 10462 點，成交量 1026 億

空頭三次『測試年線』後，追殺的賣壓沒有激發；反而是低檔買盤開始提前回流。延續我們本周的規劃… 技術面的修正可望在周三告一段落，短線『風險期』如果沒有再向下探底；多頭信心就會開始『萌芽』。整個『築底』過程已經來到尾聲，隨著多頭波段買盤回流；有助於績優好股的補漲，不再是少數題材性個股的炒作。

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

3687 歐買尬、6231 系微、2316 楠梓電、6230 超眾、3083 網龍、2367 燿華、5215 科嘉 KY… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

6456GIS-KY、8028 昇陽半、8155 博智、3530 晶相光、5243 乙盛 KY、3455 由田、6278 台表科… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。