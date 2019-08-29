【豐銀投顧】鈺太暫時不追 準備再買新股

◆盤勢分析

鈺太這檔股票我們可說是這個市場最早講的，在我們精確的分析之下，全部獲利滿滿。這檔股票之後還會漲嗎？還是會先回檔再漲，我們都有第一手的資訊可以掌握，之後買點再到時筆者一定會再帶我們家族成員進場買！其實今年以來，筆者做了不當股票獲利幅度超過 30% 以上，像是 9946 三發、6186 新潤、6679 鈺太，都是筆者今年的成績單。而在獲利出清後，我們也已經又開始佈局長線的股票。是哪幾檔股票在這邊先不公佈，但就是把握「做長線、非金電」的原則，長線波段獲利上看 50% 以上！將會是我們今年的秘密武器！

今天最大的新聞，在於報載: 經濟部投審會 28 日通過記憶體大廠美光科技（Micron Technology）匯入新台幣 660 億等值外幣，用於投資台灣美光半導體等公司。美光將台灣定位為 DRAM 製造重鎮，現已是在台投資額最大、雇用員工最多的外商，並將營運據點合併成台灣 DRAM 卓越中心，且隨著 DRAM 製程持續微縮，未來在台投資只會愈來愈多。很多人第一時間想到的受惠股都是 DRAM 類的股票。但實際上除了 DRAM 股，是不是還有什麼股？其實應該會受惠而股價沒動的？

其實除了 DRAM，PCB 族群最近也很熱。受惠中美貿易大戰，許多台商開始把部份產線搬回台灣，那麼除了相關的營建、資產、土地的產業會受惠以外，其實設備廠也會受惠。境外資金回台直接投資部分，因廠商購地建廠，引發地價上揚，使資產股水漲船高，承接廠房建設的營造廠也有利，相關受惠個股包括台肥、興農、裕隆、三洋電、達欣工、根基、華固、長虹、冠德等。後期設備進駐，漢唐、盟立、牧德、帆宣、聖暉等相關機械及設備廠商將可獲利，資金效應並可帶動相關個股價評價上調。

其中牧德隨著新產品帶動新設備規格，整體設備需求會爆發，另外，牧德積極推出 AI 零組件新品，而今年上半年 PCB 設備端衰退三成到五成，超乎預期，僅做 PCB 設備的廠商營收都有反應，牧德能小幅成長，來自更多非 PCB 應用，比如 COF 方面營收貢獻。預期進入 5G 時代後，整體設備需求就會爆發，未來可多加留意。

豐銀投顧 李世新 分析師