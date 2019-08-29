【華冠投顧】盤後分析：網龍(3083)高空盤旋準備飛天，另一檔先接棒噴出

劉彥良 分析師

【大盤解讀】

加權指數：上漲 28 點，收 104462 點，成交量 1029 億元

週一台股重挫 183 點，很多人告訴你大盤不行了、前低 10180 點要破了，但我說下跌無量，而且只不過從我的區間上緣回到區間中值而已，何懼之有？果然之後就連續反彈三天，甚至今天還越過長黑 K 棒高點 10543 點，在週一轉多為空的人，回頭來看不就是我說的被主力多空雙巴嗎?

給投資朋友的 8 字真言「橫向整理、月線反壓」，這樣的結構在下週就有機會被打破，因為月線扣抵值來到低檔，而且近兩日成交量已經縮到千億元出頭。我認為下週點燃多頭攻擊火種的會是川普總統，因為他週末最愛在推特上放話，極有可能宣布延後加稅或是把稅從 15% 調回 10%。

但是就算指數向上脫離區間上緣 10542 點，我也不會告訴你台股要一路狂噴，不過至少有機會來到季線和半年線的反壓區約為 10650 點，到時就要再視國際變數再來作下一步的判斷。所以我認為指數接下來會向上，但空間沒有很大，投資朋友要賺錢的重點還是在把握績優中小型股。

【族群與個股分享】

昨天盤面焦點是打入華為供應鏈的漢磊 (3707) 和嘉晶(3016)，但我說如果你要追只能追漢磊，因為它的型態領先突破，而子公司嘉晶只是跟漲而已。另外昨天晚上看了籌碼流向之後，發現到原來是很多隔日沖主力進場，所以昨天有去追漢磊的在今天開高就要找機會獲利下車，至於昨天買不到的自然今天也不用去考慮進場，這就是籌碼分析的重要性，也是一般投資朋友比較不會留意的部分。

持續為投資朋友追蹤的會員持股『飛龍在天』網龍 (3083)，從 60 元開始漲，到了昨天創高 81.5 元後卻留上影線，原來也是隔日沖主力下車所導致，但是外資和投信還站在買方，自然可以持續留意。今天網龍幾乎整場都穩在平盤之上，雖然 80 元以上還是有些賣壓，但還是有人藉機在默默進貨，甚至尾盤還一口氣拉抬 0.7 元，這個人其實就是外資，繼昨天買超 767 張後今天又再加碼 426 張。所以我認為網龍在高空盤旋幾日後，隨時會再向上創高、再次飛龍在天，投資朋友可以持續留意。

上週除了網龍之外，還在節目中分享了一檔會員持股『百中選一』百一 (6152)，一樣有納入本週的比賽投組當中。百一繼上週五攻上漲停後，守 5 日線強勢整理了 3 個交易日，今天補量再創新高。百一過去連虧了 5 年，但是第二季在毛利率回升下成功轉虧為盈，這是我上週就告訴你的基本面利基點，但更重要的是，一檔好的股票也要有大咖認同才能上漲，而百一背後就是有特定分點持續掃貨，吃飽喝足後自然就是要往上拉抬，這也才是我上週要帶會員第一時間進場布局的關鍵因素，同時我也在節目中公開分享給所有投資朋友，恭喜大家在賺到『飛龍在天』後，又賺到這一檔「百中選一」。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。