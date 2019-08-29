【日盛投顧】站穩月線則有機會再挑戰反彈前高

◆盤勢分析

1. 加權指數自 07/23 高點 10,994 點回檔至 08/06 低點 10,180 點共回檔 814 點，反彈 0.2、0.382、0.5、0.618 及 0.8 的滿足點分別為 10,343、10,491、10,587、10,683 及 10,831 點，08/22 高點 10,596 點已滿足反彈 0.5 的修正係數。週四摩台指結算，台股開平走高震盪，最高點 10,467 點收復 5 日線（10,435 點）、月線（10,462 點）、10 日線（10,466 點）但未收復半年線（10,654 點）及季線（10,659 點），最低點 10,406 點守穩年線（10,355 點），終場指數上漲 28.14 點，漲幅 0.27%，收在 10,462.43 點，成交金額為 1,030.77 億元，小於 5 日均量（1,111 億元）及 20 日均量（1,240 億元）。三大法人合計賣超 8.77 億元：外資賣超 16.68 億元、投信買超 3.64 億元、自營商買超 4.26 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利大盤回穩。

（2）、均線：支撐為年線 (約在 10,350 點) 附近，壓力為季線 (約在 10,660 點) 附近。

（3）、技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值（48）小於 50，短線整理。

3. 櫃買指數漲幅 0.50%，收在 137.87 點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 134 點附近，壓力為 140 點附近，KD 技術指標開口向下，9 日 K 值（53）在 50 附近，短線區間震盪整理。近期法人著墨較深的族群包括 IC 設計、PCB、遊戲、設備、生技、內需等。

4. 台股選股方向可留意 5G、半導體、PCB、工業 4.0、生技、內需、運動風、金融、車用等。

電聲、半導體、5G、PCB、運輸、車用為近期盤面主流

1. 電聲：藍芽耳機及智慧音箱需求快速成長，4915 致伸、5225 東科 - KY、6679 鈺太等將受惠。

2. 半導體：IC 設計為半導體的指標次族群，領航股包括 2454 聯發科、3034 聯詠、8016 矽創、6462 神盾、6533 晶心科、6415 矽力 - KY、3035 智原、8081 致新、3443 創意、2401 凌陽、3661 世芯 - KY、6411 晶焱、3438 類比科、5471 松翰、3317 尼克森、4919 新唐等，任天堂進軍大陸市場，供應鏈 3227 原相、4968 立積、2379 瑞昱等將有機會迎來成長動力，6510 精測、6683 雍智科技、6223 旺矽將因台積電先進製程而迎來商機，2449 京元電搶食 5G 大餅，3707 漢磊掌握功率半導體市場新顯學氮化鎵，6257 矽格營收有機會逐月創高至 10 月，6451 訊芯 - KY、3374 精材受惠蘋果訂單到位，營運將旺到第四季。

3.5G：5G 商轉全球拚進度，相關個股如網通 5388 中磊、6285 啟碁、3491 昇達科、2345 智邦、3596 智易及光通訊的 4977 眾達 - KY、3081 聯亞、6426 統新、3163 波若威、3234 光環等，PA 在 5G 時代用量將增加，3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科、4991 環宇 - KY 等營運回升，散熱 6230 超眾、3324 雙鴻、3338 泰碩、3017 奇鋐、3653 健策等也因 5G 而受惠，安控有機會因中美貿易轉單，3454 晶睿、3356 奇偶等有機會受惠。

4.PCB：ABF 基板供需吃緊，相關公司如 3037 欣興、3189 景碩、8046 南電等將受惠， 2383 台光電、6213 聯茂、6274 台燿將受惠 5G 相關應用，6552 易華電受惠 COF 需求成長，2367 燿華、2313 華通、8021 尖點近期轉強。

5. 運輸：海運 2603 長榮、2609 陽明、2615 萬海供需改善，散裝指數大漲，2612 中航、2606 裕民、2605 新興、2617 台航等為受惠公司。