南韓Q2企業配息創新高 專家憂過度配息恐衝擊成長

在美中貿易衝突不斷升級下，全球企業利潤急遽萎縮，但南韓企業依舊大方配息，《BusinessKorea》報導，南韓上市企業第 2 季派發期中股息達到 3.78 兆韓圓 (約 31.1 億美元)，創歷史新高。惟專家擔心，過高的配息率可能削減資金配置，衝擊企業長期成長。

南韓交易所 (KPX) 昨 (28 日) 公布數據顯示，2019 年第 2 季，KOPSI 交易所與 KOSDAQ 次級交易所的掛牌上市企業支付的期中股息總額為 3.78 兆韓圓，較去年同期增加 146.8 億韓圓，年增達 4%。

不過問題在於，數據顯示今年第 2 季 KOPSI 上市企業淨利下跌 20.7%，也就是說企業在獲利明顯下滑時，卻持續增加股息配發。

報告指出，其中原因可能與南韓政府要求企業對股東採取友善政策有關，像是盡責管理守則，以及來自海外投資者的壓力，迫使企業在全球經濟環境不穩定的情況下，仍須支付高額股息。

近年來，南韓企業股息支付總額持續突破新高，從 2017 年第 1 季的 1.2 兆韓圓，至去年同期來到 2.7 兆韓圓，成長幅度達到一倍多，此外，去年第 2 季表現也持續飆升，較前年成長超過 70%。

南韓經濟研究所 (Korea Economic Research Institute) 則警告，過高的配息率可能衝擊企業長期成長，甚至影響企業評級。

南韓延世大學經濟學教授崔泰永 (Sung Tae-yoon) 表示，該國企業的配息水平確實相對較低，不過他強調，高股息必須建立在與企業淨利同步成長的前提之下。