中國衝刺AI產業 北京居首位

今 (28) 日 IDC、浪潮公布 2019 年～2020 年中國 AI 計算力發展評估報告，內容指出，2019 年中國 AI 水準前五大城市依次為北京、杭州、深圳、上海、廣州，北京超越杭州排名第一。

此外，內容也顯示，中國 AI 相關的論文數量、企業數量位居全球首位。

2019 年上半年，中國 AI 產業應用滲透度排名前四名的產業為互聯網、政府、金融和製造。而與去年相比，今年電信產業已超過服務業排在第五。

該報告預計 2023 年，中國 AI 基礎架構市場將超過 80 億美金，未來五年年復合增長率達 33.8%，是中國整體基礎架構市場成長的三倍以上。

由於 AI 運算能力的呈現飛躍式的進展，使得 AI 漸漸滲透各產業中，推動產業朝向 AI 化邁進。在中國產業 AI 化中，以互聯網、智慧城市、金融產業居領頭羊。未來五年，製造、零售等產業也有機會逐步實現 AI 化。

而隨著時間的發展，未來中國 AI 應用場景將由傳統經濟到新興經濟，並逐步向數位經濟發展。

此外，中國 AI 的快速發展與政策支持脫離不了關係。正在進行中的粵港澳大灣區就規劃顯示，到 2020 年，大灣區 AI 核心產業規模有機會突破人民幣 500 億元，佔中國 AI 整體產業規模比重將逾 30%。

(圖片: AFP)

而粵港澳大灣區 AI 與機器人產業發展的最大亮點和優勢是從學校開始就高度重視 AI 與機器人學科建設和人才培育。而廣東將是 AI 與機器人技術研發和應用最主要的市場。

