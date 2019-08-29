【撰文／朱成志】

節氣變盤說，是看農曆的端午、中秋及過年，三者之中，以中秋前後的台股變化最大，以前台股大多是配發股票，增資股大量出爐在中秋前，所以多頭市場，中秋過後，賣壓加大，變盤向下；空頭市場則往往因為悲觀過度超跌，到了中秋過後，迎接 Q4 向上的轉折。現在以配息為主，目前台股配息已經超過 1 兆台幣，原本有利台股上漲，但今年又被川普弄得天下大亂，中秋過後，是向上？還是向下呢？

川普變臉比月亮陰晴圓缺還快

台股 8 月大轉折，8/1 川普又啟動貿易戰，揚言 9/1 就要把大陸輸美商品三千億美元提高 10％關稅，但是 8/13 就轉彎，把包括手機、筆電.. 等頗多聖誕節旺季商品延遲拉高關稅到 12/15。上一次貿易戰，從 5/5 發動到 6/18 和習近平熱線才解除，川普 8 月態度轉變的時間，居然比 5 月縮短了一半以上，也代表川普在民調選票上的壓力越來越大。美國農場破產申請年增 13%，貸款拖欠率上升，中國在南美建糧食碼頭，明年會買更多大豆，紐約時報打臉川普搞貿易戰不利選情，川普怎能不變臉？

8/23 中方回擊：「對美 750 億美元商品，以 9/1 及 12/15 二個時間，課 5％或 10％不等關稅」，因為 FED 主席談話也不偏向太鴿派，和之前川普要求降 100 基點不同調，市場多殺多，造成美股大跌，道瓊重挫 623 點 2.4％，Nasdaq 大跌 3％，費半大跌 4.4％，川普馬上抓狂，對中方 2500 億美元商品關稅由 25％拉升到 30％，再對 9/1 拉高的關稅 10％升到 15％，甚至點名 FED 主席鮑爾及習近平，誰是美國敵人？他說自己是上帝選來對抗中國的人，要求美企撤離中國，全球金融市場又是一場大亂，人民幣馬上貶破 7.16，8/23 歐美股先跌，經過周末，周一 8/26 全球股市又大跌，但他變來變去，8/26 在 G7 又改口，8/26 道瓊電子盤領先開低走高，8/26 歐美又大漲，8/27 亞股也漲，如同洗三溫暖一樣，這次川普才三天就改變了，搖擺川普陷入兩難！

台股 Q3 旺季效應，有機會上攻，但川普多變，今年 Q2 國壽大賣超 320 億台股，富邦則與 Q1 一樣，又加碼 251 億，壽險双雄也一多一空，9 月台股以個股表現為主，有多有空。而川普在 G7 開會和全球都唱反調，貿易戰打成耐力競賽，時間在中方這邊，如果打下去，今年美國 GDP 成長不到 2％，中國可能跌破 6％，兩敗俱傷，台灣呢？在美中及日韓緊張下，台灣今年經濟成長率為亞洲四小龍居冠，5G 對台股很加分，台股這次雖然一度跌破年線到 10340 點，但下檔有限，年線考驗台股的中長線，走多？走空？川普的兩難也是台股考驗。

八月線型被川普破壞成三重底

5 月貿易戰，台股從 5/3 指數 11097 點後下跌，第一波跌最兇，5/14 跌到 10363 小反彈，真正見底是在 5/29 的 10227 點，大跌才有大反彈，7/23 漲到最高點 10994 點。

8/1 川普又出招，低點在 8/6 的 10180 點，當天的長下影線止跌回穩，直到 8/23 台股已經反彈到接近 10600 點大關前，底部型態也出現了；但愛用推特嚇人的川普又來了，外資 8 月持續賣超到 8/28 累計達到 1347 億，不輸 5 月外資大賣超 1446 億，8 月至今，只有 8/8 及 8/28 二天小買，其他日子外資天天賣超，也使得今年外資對台股在 8 月由今年買超轉成賣超，OTC 上櫃指數線型比較強勁，底部的效果更好，不過外資也同樣在 8 月份賣超 OTC 達 61 億，比 5 月外資賣超 OTC 99 億少。因此 8 月台股主要靠內資做多撐住，8 月政府基金在八大官股行庫買超 300 億，8 月線型有如三重底，9 月呢？

今年以來全球製造業領先指標的採購經理人指數 (PMI) 都下滑，英國可能「硬脫歐」，義大利總理又辭職，歐洲最強的德國今年 Q2 的ＧＤＰ負成長，德國經濟的黃金十年也已近尾聲。上期分析目前全球負利率的公債約有 16 兆美元之高，大金主寧可將其錢借給德、日、瑞士... 等政府，不求回報，甚至願意付出代價，這突顯市場不安，德國所有國債都是負利率，日本 15 年以下的國債也是負值，瑞士國債也負利率。

PK 川普的對作投資法

8/14 出現了美國十年期公債低於兩年期公債殖利率的「倒掛」，從去年底以來，美國已出現多次長短天期公債之「利率倒掛」警訊，全球總經漸漸轉弱了，美國明年衰退機率升高，FED 不附和川普，硬起來和川普對立，川普就不敢亂打貿易戰。

近日上海 Costco 開新店，第一天營運擠入大批群眾，狂買 4 小時被迫關門，大媽熱情的「狼性採購」讓 Costco 一天漲 5％，今年漲 39％，川普叫美企離開中國，已有美企在中國 15 年，寫信川普：「我們不走！」中國用「國 20 條」加強國內消費，13 億人口的市場，就一定會贏美國 3 億人口的市場。

川普如同之前 1332 期封面「復仇者聯盟 3、4」電影的反派 Thanos，即大陸稱為的「滅霸」，他動動手指滑手機發推特，就立即改變全球股匯市，但是川普的行為模式也被看穿，只要美股大跌就會讓他改變態度，這次 G7 開會正是如此。

川普可以改變一時的漲跌，但是他擋不住趨勢的力量，去年 12/1 他讓加拿大在機場扣下孟晚舟，今年 5/15 把華為列入黑名單，都擋不了華為，更擋不住 5G 產業的發展，芬蘭 NOKIA 及瑞典 Ericsson 輸華為 2 年，美國 CISCO 輸更多，沒有 5G 基地台，高通 5G 手機晶片又有何用? 所以每次川普發推特利空打下來，反而是和川普對作的投資買進點。

按照以前技術分析波浪分析，台股仍以區間整理為主，以去年 1 月的 11270 點為多頭 110 個月大行情完結點的話，接下來 21 個月的轉折正好是今年 10 月份，9/13 中秋過後一個月台股的變化會很大，現在如 1340 期的附圖仍是多空膠著期，所以 8 月的日 K 線三重底，可能延續到 9 月仍是箱型區間走勢。

三大主流大擴散 個股點放新主流

公布 7 月營收及 Q2 財報後，選股更集中在產業前景看好的少數題材，而今年最重要的股票變成了「銅箔基板、PA 功率放大器以及散熱模組」，這些都圍繞著 5G，但是 5G 並未真正帶動光通訊相關股，5G 概念原本是今年一整年的主流，市場在意的是網通設備、光通訊上游元件、散熱、PCB、銅箔基板、PA 功率放大器.. 等等次產業類股。

來源：《萬寶週刊》 1348 期

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