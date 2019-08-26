女婿接班，36年老店「早安美芝城」蛻變之路：嚴酷考核加盟店，新店舖營收多55％

文 / 黃家慧

吳寶春曾因沒有大專學歷被國立大學 EMBA 拒之門外，政大反思而成立創業主班，為失學、時間有限的企業家開啟另一扇門，助他們透過不同管道進修，更上層樓。

記得世界麵包冠軍吳寶春坎坷的求學故事嗎？2013 年，吳寶春想透過進修強化企業管理能力，卻因為沒有大專學歷，被國立大學 EMBA（經營管理碩士學程）拒之門外，他只好遠走新加坡求學。

台灣網版印刷龍頭東遠精技董事長陳東欽、上櫃公司岳豐董事長葉春榮等創業主，其實都和吳寶春一樣，在各自的領域交出亮眼成績單，卻因沒有大專學歷，讓他們想再進修進階企管知識時找不到門路。

「雖然以前的經驗促成我的成功，但高科技業是 1 日 4 變，如果我沒有跟上時代，就會被淘汰，所以得去上課，才能對市場更敏感。」陳東欽說。吳寶春事件發生後幾個月，政治大學 EMBA 校友會就推出不看學歷的創業主管理精修班課程（以下簡稱創業主班），將兩年以上的 EMBA 課程濃縮成一年的精華版課程，滿足了陳東欽想繼續深造的夢想。

「很多創業主從小家境貧困，幼年失學而早早投入工作、創業，但他們有的在事業經營中遇到瓶頸，仍然想透過學習來找到未來經營方向。」政大商學院教授于卓民認為，學歷不應該成為創業主自我提升的障礙，因此規畫成立創業主班，成了目前台灣高等教育界唯一聚焦於無大專學歷中小企業主的在職進修課程。

校友熱心任輔導員

課前導讀、培養信心

「我們這些創業主失學很久，很難正經八百上課，上課會嚇到。」說這話的葉春榮也是創業主班學生，他的擔憂正是其他多數想進修企業主的心聲。為了協助學員進入學習領域，創業主班特別設計「輔導員」制度，由政大 EMBA 校友會成員無償擔任志工，把每屆約 40 位學員分五組、一組 8 人，一組搭配 2 名輔導員。

他說，輔導員制度讓他能與同儕一起課前預習，免除了上課時對書本艱澀內容的恐懼。「輔導員課前導讀，培養我們的信心，把我們帶進讀書氣氛。」葉春榮強調。

來源：《今周刊》 1183 期

更多精彩內容請至 《今周刊》