〈智慧顯示與觸控展〉友達新技術進展順利 最快2年內看到成果

2019 Touch Taiwan 智慧顯示與觸控展於 28 日盛大舉行，面板大廠友達 (2409-TW) 董事長彭双浪表示，將持續以面板技術為基礎，朝解決方案、系統、場域發展，也將加速 Mini LED、Micro LED 新技術應用開發，預計 1-2 年內就會成果。

展望下半年，彭双浪表示，消費性市場仍有旺季，但因現階段客戶庫存水準高，需求、價格疲弱，但對友達而言，因為產品線很廣、附加價值高，若以產品數量來看，友達受影響程度並不大。

面對產業未來發展，彭双浪呼籲，政府對產業、教育人才的投入，並強調台灣廠商會選擇自己選擇發展方向，以避開貿易戰，至於股價過低，還有待產業基本面改善。

彭双浪表示，全球經濟因為貿易戰衝擊消費市場需求疲弱，但並沒有看到日韓貿易戰有轉單效應，隨著貿易戰延燒，產業將出現重構，從原來的集中式轉換為分散式，考驗廠商的風險控管能力，不僅成本提高，連帶可能造成供應鏈時間拉更長，貿易戰更甚者恐造成負面循環，恐無法促成大規模生產，進而影響產業效率。

面板價格方面，彭双浪表示，主要仍由供需決定，未來將持續提升 IT 產品比重，現階段已把電視產能轉至 IT，今年第 2 季電視營收比重降到 36%，較同期減少 10 個百分點。

在新事業方面，彭双浪表示，過去幾年推動 AI、大數據、智慧製造營運，提升製造率、良率，也在蘇州成立子公司，從軟體方面為包含 TV 電視、PC 板、手機組裝的中小企業提供智慧製造的工廠服務。