日本政府計畫在今年 10 月，要將消費稅率由目前的 8% 調漲至 10%。日本的各家連鎖外食業者，也各個如臨大敵絲毫不敢輕忽，紛紛在價格上作出調降的動作。

距離日本 10 月消費稅調漲只剩下一個月左右時間，屆時在日本餐廳店內用餐，將被收取 10% 的消費稅，但是在外帶的部分則依然維持目前的 8% 稅率。這樣的稅制引發各界討論，而外食業者們也採取了不同的因應對策。

日本消費稅調漲在即 多家外食業者降價迎戰！(示意圖) (圖片：AFP)

炸雞連鎖店的日本肯德基，計畫在 10 月後仍維持外帶炸雞價格不變。但是在店內用餐的部分，則會作出些許調降，讓 10% 含稅價格與過去的花費 (8% 稅率) 相同。如此一來，不論內用或外帶，每塊炸雞的價格都將相同。店家自行吸收價差，一方面可避免顧客不滿，而在另一方面也可讓店員在結帳時，不會因為內用外帶的價格不同，而造成作業上的混亂。

而知名連鎖外食業者松屋，也打算採取與日本肯德基同樣的作法。

經營長崎冠軍麵的連鎖店「Ringer Hut」，就在 8 月開始提供 370 日圓的午餐組合。招牌的冠軍麵與餃子套餐也降價 10 日圓，以 690 日圓的價格提供給消費者。

拉麵連鎖店的「幸樂苑.」也在今年 4 月開始，提供 500 日圓的餃子定食，菜單上的部分拉麵，在價格上也都有所調降。

業者為了在稅率調漲之前，配合消費者的節約意識，要以划算的價格來打動人們的心。也希望藉由這樣的作法，能在消費稅正式調漲後，防止習於在外用餐顧客的流失。

不過日本摩斯漢堡與吉野家等外食業者，就不打算跟進。自今年 10 月起，不論內用或外帶，餐點價格都將維持單一價格設定。依照日本政府規定，在內用部分收取 10% 消費稅，而外帶部分會收取 8% 消費稅。