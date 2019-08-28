英國首相強生擬迫國會休會！英鎊應聲跌逾1%

外電報導，英國首相強生 (Boris Johnson) 為求能在今年 10 月 31 日如期脫歐，將向英國女皇提出建議，讓國會提早至 9 月中休會 5 週，使得國會沒有時間針對任何阻止硬脫歐的方案進行表決。消息釋出後，英鎊急跌 0.9% 來到 1.2181 美元。

消息指出，英政府將會在 9 月 3 日英國國會復會數日後，像英女王提議做出相關的頒令。強生表示，英國女王的演說將會在國會復會後進行。倘若國會休會 5 周，這意味著國會若要避免硬脫歐，就需趕在兩周以內通過能夠阻止硬脫歐的法案。

「很明顯的是，這個目的是要阻止國會去爭論英國脫歐的議題，並履行其職責。」強生說道。

此外，他也認為，國會在與歐盟談判之後，以及在英國 10 月 31 日脫歐之前仍有機會針對英國脫歐的方案進行討論。

強生表示：「一旦我們有了結果，國會將有機會在歐盟理事會會議期間就政府的整體計劃和英國脫歐議題進行辯論，然後在 10 月 21 日和 22 日對此進行投票。」

對此，英國保守黨議員 Dominic Grieve 認為，英國政府的行為根本就是是「無法無天」。則強生強調，對於指責他為達成硬脫歐才要求國會休會的說法是「完全不正確」的。他解釋，國會議員仍有充裕的時間討論英國脫歐相關事宜。

受到此消息影響，英鎊兌美元震盪下挫，並創下 4 個交易日來低位，報 1.2157，跌幅擴大至 1.06%。但尾盤小幅下挫 0.6% 至 1.2211 美元