【日盛投顧】指數年線震盪，個股輪動加劇

◆盤勢分析

1. 美股因美中貿易戰況不明及美債殖利率曲線倒掛加劇出現下跌，亞股並未受此利空影響，台股今日呈現跳空開高橫盤震盪，成交量萎縮至 1,000 億左右，盤面以矽晶圓、汽車零組件、IC 設計相關個股表現強勢，終場指數上漲 47.06 點，漲幅 0.45%，收在 10,434.29 點，成交金額為 1,008.00 億元。三大法人合計買超 1.22 億元：外資買超 5.19 億元、投信買超 3.79 億元、自營商賣超 7.76 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

（1）、量能：成交量萎縮至 1,000 億左右，後勢下跌須量縮，反彈則須量增。

（2）、均線：下檔支撐為 10,200 點附近，上檔壓力季線 (約為 10,659 點) 附近。

（3）、技術指標：KD 向下開口擴大，提防再回測前低。

（4）、觀盤指標股：2330 台積電守穩季線。

3. 櫃買指數上漲 0.26%，收在 137.37 點。短線支撐為 135 點附近，壓力為 140 點附近。

4. 台股選股方向可留意網通、資訊軟體、IC 設計、汽車零組件、內需、運動。

網通、資訊軟體、IC 設計、汽車零組件、內需、運動

1. 矽晶圓：3707 漢磊看好未來各大車廠強化電動車布局及車電市場逐步成長，今日股價亮燈漲停至收盤，帶動同族群 3016 嘉晶同樣攻上漲停。另外因受惠日韓貿易戰，外資調高 6488 環球晶的評等，股價今日出現跌深反彈，也帶動 6182 合晶同步出現上漲反彈。

2. 汽車零組件：據中國政府網報導，國務院 20 條提振消費措施將取消汽車限購，使得汽車零組件相關個股今日受到利多激勵，4551 智伸科盤中再創今年新高點、6288 聯嘉及 4529 淳紳繼昨日漲停後今日再度放量挑戰本波高點，1536 和大、1319 東陽等股價也維持紅盤強勢，出現超過 3% 以上的漲幅。

3.IC 設計：龍頭指標股 2454 聯發科因可望提前出貨 5G 手機相關晶片利多，股價跳空上漲再創今年新高，另外 6679 鈺太、3438 類比科、6233 旺玖也出現大漲，受惠去美化轉單效應的 4968 立積因被交易所分盤交易處置後股價出現一波回檔後，今再度轉強。

4. 散裝航運：BDI 再創 6 年新高，相關個股 2605 新興、2606 裕民、2612 中航、2637 慧洋 - KY 等個股因市場資金過度集中電子股，股價並未同步反應上揚，今日相關個股出現反彈。