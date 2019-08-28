台股盤後─中小股活跳跳穩多頭信心 將再戰短均線

在市場持續觀望美中貿易戰的後續發展下，台股指數今 (28) 日狹幅整理，透過多檔中小型股強勢表態，再穩多方信心，終場收 10434.29 點，上漲 47.06 點，日線連 2 紅，明日將再戰 5、10 日線反壓，法人指出，由於量能繼續收縮，反彈力不足，預估整理期將拉長。

儘管目前大盤處在整理態勢，今日仍有 18 檔股票漲停作收，其中，漢磊受惠高效能運算和高速資料傳輸需求持續成長，嘉晶為漢磊集團主要磊晶供應商，也可望同步受惠，兩檔聯袂攻上漲停，而合晶、光罩漲逾 3.5%，華邦電則漲近 3%。

IC 設計族群在聯發科續強漲逾半根停板後，買盤轉往低基期相關族群，類比科漲停，旺玖續漲逾半根停板，大中漲逾 3%，創意、偉詮電、聯詠和智原等均漲逾 2%。

被動元件相關業者也有不錯表現，禾伸堂漲逾 3.5%，華新科漲近 3%，信昌電漲超過 2%。石英元件同樣有買盤維繫人氣，台嘉碩大漲 6%，希華和加高漲 1.5% 上下。

在網龍續強漲逾 3.5% 的帶動下，部分遊戲股跟進強勢表態，歐買尬、昱泉漲停，智冠和宇峻漲 2% 上下。

整體來看，近期貿易戰越演越烈雖將實質拉高關稅，但又傳出美中雙方有意協商，市場觀望氣氛濃厚，法人說明，短線股市仍維持弱勢格局，從匯市來看，資金尚未積極回流亞洲，預料短線大盤仍將維持在年線附近整理。

從技術面觀察，法人指出，短期均線呈快速向下，日 KD 死亡交叉後持續向下修正再加上量縮，均不利多方，暫時先靠中小型股維繫多頭信心，待行情止穩，權值股開始見到積極買盤進場，就有機會回補 8 月 26 日空方缺口。