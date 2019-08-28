鑽石市場吹寒風.. 原鑽商戴比爾斯銷售直直落

全球最大鑽石原礦供應商戴比爾斯 (De Beers) 今年遭遇成長危機，今年 1 至 8 月的原鑽銷售額為 29.1 億美元，比去年同期的 39.3 億美元短缺約 10 億美元。為了想辦法維持成長，該公司破天荒對看貨商 (Sightholder) 客戶提出可以退貨或選購的彈性方案。

彭博社報導，8 月份戴比爾斯的原鑽銷售額僅 2.8 億美元，比去年同期低了 44%。7 月份業績更是 3 年來最慘澹，因為許多珠寶商買了原鑽卻虧錢，今年客戶們購買原石的意願十分低落。

由於鑽石珠寶需求遲滯不前，已經切割的裸石庫存仍多，全球寶石業者發現今年獲利要困難得多；甚至它們想要融資，也變得比以前困難。

據知情人士指出，戴比爾斯史無前例地對看貨商提出讓步，在成交前，若是重量小於 3/4 以下的原鑽，看貨商可以只收一半，拒絕另外一半。此外，客戶還能以不錯的條件，將部份原鑽賣回給戴比爾斯。

戴比爾斯執行長 Bruce Cleaver 在周三發布的聲明中表示，因為中游客戶仍在努力消化裸石庫存、減少寶石切割中心的產量，戴比爾斯也會為客戶提供更有彈性的供應方案。

若依往例，戴比爾斯會把大小質量各異的原鑽混合密封，整批出售給精選的一群看貨商，而在整個鑽石行業獲利最豐厚的看貨商們，通常都會選擇買下。但現在看貨商的利潤愈來愈薄，因為戴比爾斯的售價 始終很高，即使賣不動也不降價。

今年裸石價格下跌許多，使許多看貨商難以負擔原鑽的高成本，即使把原鑽賣入二級市場，也入不敷出。

鑽石交易平台 Bluedax 創辦人 David Harari 指出，客戶都在等裸石價格回升，所以盡量少買原鑽，「二級市場不但沒有需求，且交易甚至都是虧損的。」他說。

在此情形下，戴比爾斯決定調降看貨商的購買額度，也讓他們延後交易。這個銷售困境讓戴比爾斯 2019 年上半獲利下跌幾近 30%，不過 Cleaver 則說，該公司了解客戶的難處，但鑽石產業並沒有結構性的問題。

戴比爾斯母公司，礦商 Anglo American PLC (AAL-UK) 周三 (28 日) 在倫敦早盤下跌 0.11%，報每股 1688.2 便士。