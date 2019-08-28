美國消費者信心指數優於預期 CIBC：聯準會寬鬆腳步恐受限

美國股市在 8 月遭逢重擊、商業領袖對美中貿易戰愈演愈烈感到憂心，但這都未影響消費者對經濟的信心。

美國經濟諮商局 (Conference Board) 週二 (27 日) 表示，8 月消費者信心指數由 7 月修正後的 135.8，小幅下滑至 135.1，儘管如此，此一數據仍接近 19 年的高點，也遠高於經濟學家預測的 129.5。

經濟諮商局經濟指標資深主管 Lynn Franco 表示，消費者對當前狀況的評估進一步改善，現狀指數目前處於近 19 年來的高點，強大的勞動力市場表現，幫助消費者擺脫對美中貿易戰的擔憂。

不過 Franco 認為，如果近期貿易和關稅緊張局勢持續升級，可能會抑制消費者對短期經濟前景的樂觀態度。

加拿大帝國銀行 (CIBC) 在消費者信心指數公布後表示，信心指數優於市場預期，「現狀」指數還進一步攀升。對於美國來說，本地需求相對於貿易方面更具彈性，但這也限制了聯準會再次放寬的腳步。

日本三菱日聯銀行 (MUFG) 首席金融經濟學家 Chris Rupkey 指出，消費對美國 GDP 的貢獻度超過 2/3，消費者對未來前景的樂觀，將抵銷製造業的降溫，他估計美國今年 GDP 可增長 2%。