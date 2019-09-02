共享機車對決之戰！Gogoro尬Wemo首戰選桃園 能打出一片天？

近年來，共享經濟潮流正夯，共享交通服務在國內外，皆掀起一股新的運輸浪潮，而如何在創新科技不斷衝擊舊有社會秩序之間取得平衡，考驗著政府與業者的管理智慧。

文 / 劉又榛

2016 年底，當共享交通觀念在台灣仍未盛行時，WeMo 便率先在台北都會區推出共享機車服務。「未來 6 個月營運時間，將是能否存活的關鍵時期。」當時，WeMo Scooter 創辦人暨執行長吳昕霈對這套營運模式能否成功，顯然還有些許保留態度。

如今近 3 年過去了，中間歷經了共享單車 oBike 風光進軍台灣，卻留下廢棄單車問題黯然退場、共享汽車 Uber 也一度因面臨天價罰款，暫時退出台灣市場等法規的難題，倒是 WeMo 奇蹟似地茁壯成長，不僅營運服務範圍及電動機車數量持續擴增，如今每輛電動機車的單日使用量，也成長了 3 倍之多。

共享機車成功與否

關鍵在大眾運輸普及度

而有 WeMo 的成功案例在眼前，現在連電動機車市場領導品牌 Gogoro 也宣布，要在 8 月底推出共享電動機車服務「GoShare」，看來共享機車在台灣市場似乎大有可為。

「長遠來看，都會區採用這種共享載具，一定是利大於弊。」台北智慧城市專案辦公室主任李鎮宇解釋，業者初期投放電動機車到市場時，無可避免會發生民眾的私有機車與共享電動機車穿梭在街頭的情況，不但沒有解決交通問題，反而還有占據公有停車格等影響公共資源或秩序等疑慮。

但他指出，等到民眾需要淘汰老舊機車，而市場上又有其他替代方案時，就很可能選擇共享而非自行購買，進而達到逐步降低城市機車停放數量的效益。

不過，李鎮宇也提醒，共享電動機車模式能成功的一大關鍵，在於當地區域的大眾運輸是否成熟。「假如你今天騎到目的地，卻發現目的地沒有其他的交通方式可以回來，你敢騎共享電動機車過去嗎？」他認為交通運輸服務需要讓民眾有可預期性，若目的地區域附近沒有共享電動機車，至少也要有公車、捷運等其他交通選擇。

關於這一點，相比於從大台北出發的 WeMo，選擇以桃園作為 GoShare 服務起點的 Gogoro，顯然處於不利地位。

事實上，Gogoro 在規畫 GoShare 服務之前，GoShare 新事業總監姜家煒與團隊已認知到桃園的大眾運輸滲透率不如雙北，但談起這個問題，他的臉上卻不見絲毫擔憂。

一方面，「一直以來，都有各縣市政府想找我們合作，談一輪下來後，覺得桃園市政府願景跟我們最契合。」另一方面，姜家煒也相當有自信：「只要產品與使用者體驗做得夠好，不必擔心沒人要用。」

來源：《今周刊》 1184 期

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