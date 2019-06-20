飯店式豪宅建案襲捲全台 開發新高價模式

據市調機構統計，近年全台房市吹起「真飯店式」豪宅風潮，全台共計有 5 筆真飯店豪宅案，分別是位於北市大直的「西華富邦」、松江南京「琢豐」、板橋「馥華艾美」，及台中「勤美之森」與高雄「THE ONE」；住展企研室經理何世昌表示，真飯店式豪宅創造價格的能力，將更勝一般豪宅案。

住展指出，這類住宅的成交價格，往往是同一區塊的相對高價，何世昌認為，這種開發模式可能成為未來豪宅新標竿。

何世昌強調，真飯店豪宅興起，代表台灣豪宅市場正在產生「由硬到軟」的轉變，過去，台灣豪宅大多主攻建築外觀、豪華公設等建築硬體規劃吸引買家，但現在豪宅已進階到「軟性服務」的層級，藉由提供細膩且多元的服務，來提升建案本身的價值。

住展指出，號稱「飯店式管理」的建案相當多，但絕大多數都與飯店沒有關係，但飯店式豪宅案是飯店結合住宅的開發案，目前全台共有 5 個真飯店式豪宅案，且多與五星級飯店聯手。

飯店結合住宅的豪宅案，飯店部份可分為直營、非直營兩類，直營飯店與建商隸屬同一集團，通常會由飯店人員進駐社區作物管；若是非直營，則是建商與飯店業者簽約合作，飯店在約定期限內提供設施與服務給社區住戶。

其中，「西華富邦」是由同集團的萬豪酒店進駐社區，是台灣第一個與直營飯店結合的豪宅社區；萬豪酒店不僅為社區作物業管理，也提供社區住戶所有飯店內的服務選項，甚至，假日還免費提供飯店自助餐，「THE ONE」則由同集團旗下遠雄悅來飯店 (2712-TW)，提供商務管家等服務。

非直營的「琢豐」與寒舍餐飲 (2739-TW) 集團合作、「勤美之森」則與洲際酒店合作，住戶能夠使用部份飯店設施或服務，另，規劃中的「馥華艾美」則與艾美酒店合作，推測服務內容應該與其他飯店豪宅相去不遠。

豪宅提升軟性服務來創造價格的能力十分顯著，像早期的「文華苑」，最高成交價突破每坪 210 萬元，是慶城街周邊最高價；「西華富邦」則以每坪 280 萬元造大直重劃區最高價建案，其他如「THE ONE」、「琢豐」等案，也都創路段高價，另「馥華艾美」與「勤美之森」也可望賣出好價格。

又如豪宅案「元利信義聯勤」，雖然沒有與飯店結合，卻訓練一批專業的管家團隊，服務內容與品質足以媲美飯店，因而創造每坪 299 萬元的高價。

何世昌認為，由於飯店提供的物管、居家軟性服務，更能貼近富豪的日常需求，富豪更願意花大錢買單。在真豪宅建案頻創高價誘使下，預料未來轉而提升軟性服務內容的豪案會越來越多，成為房市新秀。