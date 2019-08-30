MIT發表奈米碳管電晶體 實現高效、環保晶片製程

英國《Nature》雜誌發表論文指出，麻省理工學院 (MIT) 研究人員已藉由奈米碳管電晶體 (CNFET) 打造出現代微處理器，並採用傳統矽晶片製程工藝技術，製造出高效、環保的替代品，可望在 5 年內正式上市，顯示未來電晶體尺寸將進一步縮小，持續推進摩爾定律。

研究指出，奈米碳管電晶體效能將更加突出，與傳統矽材料相比，其在能源效率與運作速度表現上高出 10 倍左右，是高效且環保的替代品，徹底翻轉過去製造晶片的方式。

上述論文指出研究人員如何利用傳統矽晶片製程工藝，有效限制 CNFET 在生產過程中的阻礙，同時展示一款具有 1.4 萬個 CNFET 的 16 位元微處理器，能夠準確執行研究人員的整套指令，並提供詳細製造方法。

論文共同作者 Max Shulaker 表示，這是目前為止奈米技術製造出最先進的晶片，打破了傳統矽材料的限制，有效實現高性能和節能運算。

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 研發負責人黃漢森日前在 Hot Chips 大會上表示，到了 2050 年，電晶體尺寸可能進一步縮小至 0.1 奈米，屆時半導體晶片製程將整合更多電晶體，提升傳輸效能。

為了推廣 CNFET，麻省理工研究團隊表示，目前已將製造技術應用至晶圓製造廠，可望在 5 年內達到製成目標。