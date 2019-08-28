亞馬遜推2款Eero訂閱服務 可強化居家Wi-Fi安全性

亞馬遜 (AMZN-US) 週二推出 2 款 Eero 的新訂閱產品，可增強 Wi-Fi 網路系統使用者提高居家網路的安全性，此舉展現出亞馬遜將持續利用今年初收購的 Eero 公司開闢營收來源。

Eero 利用網狀網路技術，提高使用者居家環境更好的 Wi-Fi 覆蓋訊號，非仰賴任一區域中的單一 Wi-Fi 熱點，而是在居家環境中置放多處單元，使用戶無論走到哪，都能在良好的 Wi-Fi 覆蓋範圍中。

Eero 網路路由器 (圖片：Eero 官網)

新推出的訂閱服務是 Eero Secure 和 Eero Secure+。 Eero secure 追蹤瀏覽狀況，倘若使用者正造訪的網站可能含有惡意軟體，或者俗稱個資的釣魚網站，Eero secure 就會發出警告，且該服務也能設定家長控制功能。

Eero Secure+ 的功能與 Eero Secure 類似，但多添加了 Encrypt.me 提供的 VPN (可隱藏跨網路的數據)，以及 1Password 訂閱服務可有一處專門管理所有密碼和 Malwarebytes 防毒軟體。

Eero Secure 每月要價 2.99 美元或每年 29.99 美元；Eero Secure + 每月要價 9.99 美元或每年 99.99 美元。