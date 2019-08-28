[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧08月27日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 宏洲 元大美債20正2 元大中型100 本盟 昶和 天仁 元大台灣50正2 嘉裕 富邦科技 喬山 大統新創 新紡 東華 元大電子 劍麟 本盟 佳和 大魯閣 元大台商50 旺宏 銘旺科 怡華 立益 元大MSCI金融 台光電 旭隼 昶和 佳和 富邦摩台 精元 遠雄來 大統新創 聯發 富邦發達 建準 統領 程泰 昶和 富邦金融 凌群 威宏-KY 百達-KY 本盟 元大MSCI台灣 揚智 泰昇-KY 氣立 正道 永豐臺灣加權 泰碩 華電 瑞利 富邦日本 創意 元禎 正峰新 國泰日經225 群創 永記 億泰 元大歐洲50 健策 毛寶 懷特 元大日經225 世芯-KY 日勝化 士紙 元大美元指數 茂林-KY 展宇 燁興 元大美元指數正2 立積 華廣 千興 兆豐藍籌30反1 科嘉-KY 三福化 威致 國泰股利精選30 瀚宇博 士紙 華豐 元大S&P日圓反1 捷泰 高興昌 首利 富邦歐洲 互億 東明-KY 麗正 FH彭博高收益債 聯茂 六暉-KY 東訊 FH彭博新興債 超眾 震旦行 錸德 元大台灣高息低波 昇陽半導體 隴華 倫飛 FH富時高息低波 致新 銘旺科 虹光 國泰RMB短期報酬 凌巨 翔耀 威盛 富邦臺灣中小 新天地 太空梭 浩鑫 新光內需收益 杜康-DR 奇鋐 國碩 FH美國金融股 陽光能源-DR 立萬利 銘旺科 新光中國政金綠債 吉源-KY 聯德 統懋 新光投等債15+ 鼎炫-KY 泰碩 翔耀 新光ICE美國權值 玉晶光 太空梭 台新全球AI 力銘 兆勁 嘉泥 新至陞 麗臺 聯華 銘鈺 吉祥全 聯華食 穎漢 憶聲 宏洲 立積 科風 嘉裕 迎廣 力特 東華 昇陽半導體 喬鼎 大魯閣 陞泰 正達 大東 偉聯 晟鈦 立益 華友聯 聯德 宏和 愛山林 同泰 佳和 皇昌 新世紀 聯發 遠雄來 誠研 昶和 夏都 誠創 本盟 欣欣 嘉威 廣越 統領 聯合再生 正道 客思達-KY 力銘 瑞利 凱羿-KY 亞太電 利奇 康師傅-DR 達能 日馳 神州-DR 太極 正峰新 晨訊科-DR 誠美材 巨庭 一零四 奕智博 程泰 欣天然 慧友 亞德客-KY 新海 悠克 億泰 秋雨 友勁 懷特 川飛 百一 士紙 鋼聯 捷泰 燁興 必應 天瀚 千興 科定 迅杰 威致 基勝-KY 華上 台橡 威宏-KY 光麗-KY 華豐 政伸 元晶 首利 華冠 麗正 裕豐 東訊 寶徠 廣宇 皇昌 錸德 陽明 倫飛 六福 虹光 康師傅-DR 台光電 聖馬丁-DR 威盛 神州-DR 毅嘉 同方友友-DR 浩鑫 晨訊科-DR 國碩 友佳-DR 銘旺科 陽光能源-DR 統懋 精熙-DR 翔耀 中福 太空梭 雷虎 兆勁 中視 麗臺 秋雨 華經 新利虹 吉祥全 國光生 威強電 憶聲 威健 文曄 科風 力特 喬鼎 正達 晟鈦 聯德 同泰 新世紀 誠研 誠創 嘉威 聯合再生 力銘 亞太電 達能 太極 誠美材 天鈺 奕智博 鎧勝-KY 慧友 悠克 友勁 百一 捷泰 天瀚 迅杰 華上 旭隼 光麗-KY 元晶 華冠 華友聯 裕豐 寶徠 國揚 全坤建 宏璟 皇昌 陽明 志信 遠雄港 六福 遠東銀 欣欣 三商 大洋-KY 金麗-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 泰金寶-DR 神州-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 一零四 雷虎 新海 中視 秋雨 新利虹 國光生 吉源-KY