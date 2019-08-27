【華冠投顧】誰人打的電話? 消息影響短線波動劇烈

2019.08.27 盤後分析

#大盤短評： 多方結構防守看 08/15 低點 10287。

#盤勢分析

川普昨天在 G7 上發言說接到中國希望坐下來重新談判的電話，美股大漲收斂週五跌幅，但中國確聲明沒有撥出這通電話，究竟是川普為了讓市場止跌無中生有了這通電話，還是中國不願拉下臉承認打過這通電話? 但這些都不重要，這件事名確反應市場短線極容易因為消息面而產生波動，接下來可能持續發生類似狀況，投資人仍須留意，當然如昨天所說，9/1 關稅生效前，都有轉圜餘地。

回到台股，今天扣除 MSCI 季度調整尾盤爆量影響，今天量能是只有千億不到的，但這個狀況也不是壞事，就如昨天所說，這邊持續受到月線反壓，最好的狀況就是量縮打底同時防守重點看好 08/15 低點 10287 即可。

#個股方面

5G 相關族群今天出現族群效應，雖然不少個股收了上影線，但族群性是有的就屬正向反應，其中指標股 2345 智邦、5388 中磊、6285 啟碁、3596 智易都有出現帶量攻擊的力道，先天提過的波音於第四季有機會復飛，航太族群中的 3004 豐達科今天早早就鎖上漲停，2634 漢翔、4572 駐龍是可以注意的標的。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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