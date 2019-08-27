【華冠投顧】台股反彈+32點!國際消息紛紛擾擾!後續如何看待?

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 4994 傳奇、4401 東隆興、2337 旺宏、3083 網龍、3707 漢磊

台股盤勢分析:

風險期

貿易戰趨緩，台北股市早盤上漲 + 31 點開出，跌深強彈下，指數一度上漲 + 77 點；隨後在權值股的壓抑下，指數震盪走低，終場僅小漲 + 32 點作收，收在 10387 點，成交量 1211 億。

川普談話的反復，讓貿易戰再度出現轉機，同時帶動全球股市強彈。不過，台股在今天的強彈中，整體表現並不亮眼；特別是外資持續大賣 - 84 億，顯示外資並沒有因川普的談話而回心轉意。如果我們撇開『消息面』因素，延續我們昨天說的… 本波段的回檔，我們視為『浮額清洗』；所以技術面今天算是弱勢反彈，所以短線明天還有一波『風險期』。等『風險期』過後，就看黑手何時『轉守為攻』。

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

3438 類比科、6231 系微、5498 凱崴、6510 精測、3004 豐達科、3083 網龍、3479 安勤、4551 智伸科… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

1568 倉佑、1736 喬山、2520 冠德、6411 晶焱、1809 中釉、2327 國巨、9955 佳龍… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。