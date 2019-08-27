澳洲央行副總裁：若利率降至0.5% 將採非傳統貨幣政策

繼前兩個月澳洲央行 (RBA) 連續降息，RBA 副總裁 Guy Debelle 週二 (27 日) 表示，若現金利率下調至 0.5%，將採取非傳統的貨幣政策，但他同時表示，希望不需要進行到如此繁重的政策調整。

Debelle 稱若現金利率趨近於零，RBA 將考慮採取其他政策，像是收購政府和企業債券。此外，他以加拿大、美國和英國央行作為例子，稱這些國家過去將利率降至 0-0.5%，類似的經歷為澳洲提供指導方針，成為 RBA 在執行利率政策時的參考依據。

此前，RBA 連續兩個月降息，創下 1% 利率歷史低點。澳盛銀行 (ANZ) 經濟學家 David Plank 認為，Debelle 言論中未談及其他負利率例子，說明 RBA 排除了該國陷入負利率的可能性。

目前為止，RBA 對下一步將採取的行動仍保持緘默，僅表示會在必要時進一步放寬。

本月稍早，RBA 下調今年通膨、失業率預期，同時下調今年經濟成長預期至 2.5%。儘管就業市場反彈，經濟學家認為失業率尚未降至足以支撐通膨和失業的水準，預期 RBA 仍將採取降息措施。

前兩個月央行降息皆導致澳幣貶值。今年迄今，澳幣兌美元已下跌超過 4%，最低來到 0.6677 美元，創 10 年新低。

Debelle 認為，澳幣貶值有利於推動經濟成長與通膨展望，達到支撐經濟的目的。

澳幣兌美元今 (27 日) 開盤持平，報 0.6758 美元。