美中貿易戰影響 投資人將目標轉向泰國

美國 - 東協商業理事會主席 Alexander Feldman 表示，隨著美中貿易戰的加劇，投資者已經轉移目光並開始關注泰國。

越南經常被認為是貿易戰中最大的受益者之一，企業將在中國的生產轉移至該地以避免關稅。

然而，越南的勞動力市場正在緊縮，他們現在正尋求將生產轉移到其他亞洲國家，包括泰國。Feldman 在週二告訴 CNBC。

在持續一年多的美中貿易戰中，兩國總計對數十億美元的進口產品徵收關稅。在上週五的一則推文，並在宣布對北京徵收更多關稅後，美國總統川普即刻指示美國公司，立即開始尋找中國產品以外的替代品。

根據 Feldman 的說法，已有三家公司將產能從中國轉移到泰國。但他並沒有說出公司的名字。

「這三家公司正在轉移部門」Feldman 說。

Feldman 補充說，投資泰國是長期趨勢的一部分。

2017 年 5 月，在美國總統川普開始對中國徵收額外關稅之前，摩托車製造商哈雷機車 (Harley Davidson) 已經開始將其生產轉移到泰國。Feldman 說，這一舉措也得到了回報。

他補充說，哈雷宣布其出自泰國的工廠並在馬來西亞銷售的摩托車銷量成長了 181%。

該公司 2019 年第二季度的業績顯示，價格低廉的泰國製摩托車促使新興市場的零售額年增率成長 7.6%。

美國的目標是否會轉向越南

Feldman 說，除了貿易流量正在從越南轉出之外，東南亞國家與美國貿易逆差的成長也可能對雙邊貿易構成威脅。

「越南顯然是短期內的最大受益者。問題是：美國的攻擊目標是否會轉向越南?」Feldman 說。並表示越南總理阮春福對貿易逆差感到擔憂。

2019 年 6 月，美越貿易逆差年增率成長 22.9%，達到約 30.49 億美元。

7 月，美國商務部對越南鋼鐵徵收 450% 以上的進口關稅。

Feldman 說:「鋼鐵不是越南的主要出口產品，但這清楚地表明，如果這種貿易逆差繼續膨脹，可能會出現更多的問題」

Feldman 認為貿易逆差具刺激性，並破壞了河內與川普政府的良好關係。