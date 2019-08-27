LPR新制：房貸利率下限上修 銀行業影響小

中國人行針對房貸利率做出新規定，未來房貸利率將緊盯 LPR，嚴格控制房貸利率下限。

中國人行要求未來首購房貸利率不得低於同期限 LPR 下限，而第二套房的房貸利率不能低於 LPR+60BP，這意指除非中國人行再推出新期限的 LPR，否則房貸利率未來將以 5 年期 LPR 為基準。

此外，中國各地方政可以根據自身房市發展情況訂定房貸利率下限，再由銀行業以自身營運需要及客戶信用評等訂出加碼 BP 幅度，但原則就是要在現行定出的 LPR 之上。

房貸利率可以重新定價，但周期最短為一年，一年後重新訂價基準以最近一個月公告的 LPR 計算。

由於，LPR 新制度目的在降中國整體的社會融資成本，但原意並不是針對房市而來，而是針對企業，特別是製造業與小微企業。因此中國人行追加公布房貸新政策，主要是淡化一旦改採 LPR 新政將有利於房市的預期。

而中國人行這預防式房貸利率的管控，再加上房貸融資緊縮，反而房貸利率可能較原本略為提升。

房貸利率變化

截至 7 月底，現行 5 年期以上貸款基準利率為 4.9%，首購最低房貸利率為基準利的 0.9 倍，即 4.41%。而中國首購平均房貸利率為 5.44%，約超出基準利率 11%。第二套房一般不能低於基準利率的 1.1 倍，即 5.39%，目前第二套房平均貸款利率則是 5.76%，較基準高出 18%。

(資料來源: wind)

將實施的新房貸政策 5 年期 LPR 為 4.85%，第二套房不能低於同期限 LRP+60 BP，則為 5.45%。因此對照來看，新房貸的計算方式，使得房貸利率下限略為提升，但仍遠低於目前房貸利率水準，因此整體來看影響並不大。

中國人行預估，依照目前房貸情況來看，新制度下首購房貸利率應會落在 LPR+40～70 BP 左右，至於第二套房則是約 + 90 BP，但實際情況還是要看各地發展而定。

(資料來源: wind)7 月中國各地首購房貸利率與新下限比較

(資料來源: wind)7 月中國各地第二套房貸利率與新下限比較

值得留意的是，原房貸利率是根據基準利率再定出折扣，理論上房貸利率較基準利率可高可低。但新政策已經明文規定只定下限，而沒有上限。因此跟原本制度相比，限制房貸利率下滑幅度。

至於實際房貸利率水準為何，則是依照中國各地方政府因應自身房市情況，做出不同加碼幅度的調整。

銀行業影響有限

房貸利率新政策規定目前即有的房貸利率不會改變，而正在進行的新增房貸會進行微調。

截至 6 月份，中國金融機構個人房貸餘額約人民幣 28 兆元，占總貸款餘額約 19%，這部份由於是即有房貸，因此利率不受影響。

而今年第一季，個人新增房貸占新增人民幣貸款比重在 20%～28% 之間，意味著在實施新政策後只有 1/4 的增量貸款會面臨利率的調整。所以從整體貸款結構分析，房貸利率變動對於銀行業影響有限。