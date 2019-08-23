人行LPR新制 標準普爾給讚

國際信評機構標準普爾針對中國人行新的利率報價機制 LPR 發表報告指出，該機制將對中國企業的信用評等帶來正面作用。標準普爾預計，這利率市場化的改革可提升貨幣市場利率傳遞至中國企業融資成本的效率。

標準普爾預計，中國人行將在未來數月內推出更多政策以降低企業融資成本，包括進一步調降一年期中期借貸便利 (MLF) 利率。

(圖片: AFP)

不過，以 MLF 利率為參考的貸款市場報價利率仍不是最完美的市場化利率，因為 MLF 利率屬於政策利率，是中國人行指導的市場利率水準，並不完全反映銀行同業融資成本的變化。

但這個新機制推出仍是一個重大進展，反映出中國人行有意願改善政策利率的傳導效率。

至於，市場目前熱議 LPR 新制到底算不算降息，各家機構看法不同。

交通銀行指出，不應將 LPR 機制調整與降息畫上等號。LPR 機制調整是利率市場化的重要步驟，這屬於利率改革，並不是釋出降息訊號。

但透過更市場化的貸款定價機制以促進企業融資成本下降的方向是明確的。不過，值得留意的是，LPR 只是金融機構給大型優質客戶貸款的報價，其定價降幅並不代表實際人民幣貸款加權利率的降幅。

不過，中國西澤研究院則表示，中國人行推出 LPR 機制改革後的首次報價，無論是一年期或是五年期以上，均較現行同期限的貸款基準利率分別低 10 bp 和 5 bp，相當於實現一次非對稱降息。

根據中國人行的現行貸款基準利率，一年以內為 4.35%，五年期以上為 4.9%，最近一次調整還是在 2015 年 10 月 24 日，當時降息 25 個基點。目前一年期 LPR 為 4.25%，新增的五年期以上利率為 4.85%。

