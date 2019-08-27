美日貿易協定點燃戰火 澳洲欲捍衛進口牛肉寶座

美、日達成貿易協定，未來日本政府將逐步調降美國牛肉的進口關稅，這項好消息讓美國畜牧業者大感振奮，但澳洲畜牧業者卻感覺有如芒刺在背，日本進口牛肉戰爭即將開打。

彭博社報導，由於日本民眾對西方的精瘦牛肉風格接受度愈來愈高，至 2019 年 3 月為止，日本的進口牛肉市場規模已經來到 33 億美元。而最主要的進口國，就屬美國與澳洲，其中澳洲牛肉市占率高達 51%，美牛則為 41%，其餘肉品則來自紐西蘭、加拿大、墨西哥等國。

美國國立養牛協會 (U.S. National Cattlemen’s Beef Association) 會長 Jennifer Houston 在聲明中盛讚川普與他的貿易團隊，稱他們擴大美牛在日本這個重要市場的輸出量，是莫大的勝利。

但幾家歡樂幾家愁，澳洲牛肉協會 (Australian Beef Association) 執行長 David Byard 認為這事關重大，擔憂日本的美牛進口量增加，會排擠澳洲牛肉的銷售。

在 CPTPP 的貿易條約下，目前澳洲牛肉的關稅比美國來得優惠。在今年 3 月底前，澳洲進口冷藏與冷凍牛肉稅率為 26.6%，但 4 月開始則調降為 25.8%。美國與日本在沒有任何貿易協定的情況下，美牛面對的稅率是 38.5%。

但日相安倍晉三與美總統川普 25 日在法國舉行的會談中，原則上已對兩國之間貿易達成基本協議。日本經濟財政暨再生大臣茂木敏充表示，未來美國農產品關稅將會比簽署 CPTPP 的夥伴國還要更低。

美日貿易協定預定於 9 月下旬簽署，協議細節目前也都尚未最終拍板，但已知的是美國牛肉的關稅會階段性調降，至 2033 年 4 月，稅率將降到 9%。

這讓原本占有優勢的澳洲必須嚴陣以待。澳洲貿易部表示，待美日貿易協議公布後，將會仔細研究內容。澳洲貿易觀光投資部長 Simon Birmingham 說，澳洲牛肉產品近年來在日本經營得相當成功，也希望未來能維持住競爭優勢。