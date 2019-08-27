精測(6510)、聯嘉(6288)、網龍(3083)、凱崴(5498)、豐達科(3004)

精測 (6510)：晶圓檢測廠，受惠 5G 基地台及手機測試需求大幅提升，在華為傳出供應鏈去美化，尤其是精測切入華為旗下海思射頻元件測試，外資一路買超加持，推升股價向上衝高，盤中亮燈漲停板 730 元，續創除息後新高。聯嘉 (6288)：LED 號誌燈供應商，目前拿下福特 1 款新車和 BMW2 款新車訂單，陸續出貨至歐洲，目標要成為北美前 5 大車燈模組供應商。股價止跌後反彈，穿過月線及 20 元關卡，放量攻上 20.4 元漲停板，展開慶祝行情。



網龍 (3083)：旗下人氣手機遊戲《吞食天地 M》今年 5 月在泰國推出，預計 Q3 將在越南推出，有望帶來權利金分成，Q4 推出重量級手遊《黃易 M》，持續貢獻營收，股價開高走高，強力攻頂 75.4 元，續創下波段新高。



凱崴 (5498)：拿下南亞(1303) 銅箔基板的銷售代理權，成功打入 5G 相關客戶，對應高頻基板所需的微鑽產品出貨將增加，同時也擴大金屬鍍膜產品的銷售，加上業外舊廠動遷利益，下半年具轉機題材，股價連 6 漲，續創 12.9 元波段新高。



豐達科 (3004)：受惠 Leap 引擎新品需求增溫，Q2 及上半年獲利創新高，上半年 EPS 達 3.2 元，全年獲利有望再改寫歷史新高。反映獲利佳績，股價開高走高，盤中攻頂 106 元，續創除息後新高，挑戰 114.5 元前波高點。(鄭心丹)



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