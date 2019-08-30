〈書摘〉不了解人類，就不可能了解市場！

以下內容摘錄自《非理性效應》

故事的力量

關注方向的基本假設是，我們對於機率的判斷極不敏銳，因為我們對於資訊是依賴其鮮明強烈與否，而不在意它的正確性。麻州大學的研究人員利用簡單的糖豆來說明，我們依賴突出特點而非數學的傾向。現在各位可以跟我們一起玩，這裡使用的說明文字會跟原本的實驗稍有不同。

現在假設各位蒙上眼睛，要從兩只碗裡頭拿出一顆糖豆。要是你拿出的是白糖豆，就不會得到任何東西 (好吧，就是那顆好吃的白糖豆而已)，但要是你拿到紅糖豆，就能獲得一百元。

第一個碗裡頭有九顆白糖豆、一顆紅糖豆；第二個碗裡頭有九十一顆白糖豆、九顆紅糖豆。各位會從哪一個碗裡頭碰運氣，看看能否贏得一百元呢？

簡單地算一下，第一個碗裡頭的成功機率是十％，但第二個碗裡頭只有九％；所以挑選第一碗才是理性選擇是吧。但你要是跟大多數人一樣，就不會選擇第一個碗，而是感覺更可能中獎的第二碗，就算你知道數學上是怎麼回事。

我們心中那股騷動的感覺是從何而來？為什麼就算揭露機率以後，還是有三分之二的受測者會選擇第二碗呢？其中一位說：「我選擇那 (碗) 有更多紅糖豆，因為看起來更容易中獎啊。雖然我知道白糖豆更多，機率也更低。』

所以人的思考是透過故事，不是透過機率；第二碗有九個故事都會邁向成功，但第一碗只有一個故事是快樂結局。這就是人生導師，從耶穌到伊索都喜歡運用寓言、故事來傳教、傳達訊息的原因：大家都愛聽故事嘛。對於這一點，我們或許是很直觀地察覺，普林斯頓大學的尤利．哈森檢測說故事和聽故事的大腦，更進一步了解故事的威力。

哈森發現一個女人對一群陌生人說感情故事的時候：「…… 雙方的大腦也會同步運作。當她的腦島出現活動時，這是大腦的情感區域，那些聽眾也出現一樣的活動。當她的額葉皮層開始活躍，聽眾也一樣。光是講故事，那個女人就可以把想法、思考和情感灌注到聽眾的大腦。」所以聽故事和說故事，一起分享的可不是只有那則故事，還有聽者與說者的生理反應。就好像說故事的人把自己的腦袋打開，直接把想法用最純粹的方式放進聽者的腦袋裡頭。

說故事可以繞過我們為資訊收集所設置的多種過濾裝置，所以我們看電影時會那麼沉迷，而且也會因此很快接受一些錯誤資訊。正因如此，故事就是行為投資人的大敵。我們再仔細觀察一下故事的威力。

如果我拿出一只單手的手套，上面綴滿亮片，看似一九八○年代風格，問你願意為它付出多少錢？我猜應該是不會很多吧。現在我跟你說，那是麥可．傑克森戴過的手套，你願意付多少錢？故事會徹底改變你對物品的評價。如果只是一九八○年代的流行文化紀念品，或許也還好，但要是影響到你怎麼買股票，那就危險嘍。

敘事威力最能充分展現的場合，當數股票首次公開上市的時機。首度公開上市的當然都是新股，也大都是屬於新奇而成長強勁的產業，而且通常也會選在整個市場處於多頭上漲期間。

我認識的投資人，幾乎個個都幻想過，要是當初在蘋果、特斯拉、亞馬遜或什麼大飆股上市的第一天就買了股票，現在他們會有多少錢啊。敘事威力、情緒刺激再加上錯失良機的恐懼，三方結合起來的力量讓新股上市充滿了魅力，不管你是專業投資人還是散戶都難逃魅惑。

那麼新股上市的蜜月行情可有好好報答投資大眾？柯里亞提 (G.M.Cogliati)、帕里利 (S.Paleari) 和維斯瑪拉 (S.Vismara) 的〈新股上市價格的成長率〉(IPO Pricing: Growth RatesImplied in O_er Pricing) 指出，美國新股上市後三年內的股價表現，平均比大盤指數低了二十一％。儘管表現不好，也沒有充分理由認為新股上市的需求在未來幾年內會退燒，畢竟大家都愛聽故事。

耐心及堅持不懈，是成為行為投資人必備的條件

依照機率投資，最讓人感到沮喪的一點是：種瓜未必得瓜，種豆也未必得豆。有時只會得到兩個最糟糕結果：既沒有讓人感動欣慰的故事，投資績效又很糟。這實在是糟糕透頂！

就算你知道自己是按照規矩操作也不會帶來多少安慰。也正是因為這樣，那些明明是按照機率做投資的方法也常常遭到拋棄。然而唯有時間和一再重複不懈，機率才能展現出它的真正價值。

庫倫．羅奇 (Cullen Roche) 在他的部落格「務實資本主義」(Pragmatic Capitalism) 中也指出，從日常角度來看，市場基本上是隨機的。嚴守行為投資規則的投資人，勝算也不會比猴子射飛鏢好多少。而市場的波動幅度每天平均會漲○．○三％。

如果是按「月」觀察，報酬就會開始成形，但市場噪音雜訊還是太多。因此，正確行動未必就能獲得正確結果。

但要是時間可以拉得更長，真正的模式也就會開始出現。從一九五○年到現在，股市的年度報酬率近乎十三％，這是非常明顯的正面趨勢。我們的觀察週期越長，就越容易從正確的原因獲得正確的結果。行為投資必定是要做長期投資，才會有效。

創建一個深諳行為理論的投資組合，就像是我們自己在經營一家保險公司一樣。

首先是要淘汰那些不健康的，讓我們不會受到外部負面因素拖累。這麼做的話，在道德上當然是很有問題啦，不過真正的保險公司也是向抽菸的人、肥胖者和健康原本就有問題的人收取高額保險費啊，因為要為他們保險的成本就是比較高。同樣的，行為投資人首先就是要做到避免受傷，把那些看起來可能詐騙、破產或出問題的股票淘汰掉。

其次是，保險公司和精明的投資人都會力求多元分散。就像最健康的鐵人三項運動員碰上奇怪事故也可能喪命一樣，那些價格不高、但體質強健的股票也可能碰上什麼意外而招致不測。我們把多種股票風險捆綁在一起 (也就是多元分散)，那麼以正確理由獲得正確結果的可能性也會隨之增加。

最後一點是，要有耐心。不管是誰，若說到最後會怎樣，其實是都不太好。人總是會老、會死、會生病嘛，沒有什麼飲食妙方或運動可以讓我們避免這必然到來的命運；但是保險公司不是一向都過得不錯，因為大家在大部分時間都很健康啊。同樣的，大多數股票的長期預測其實都很糟。長博基金公司的 <資本主義的機率分布> 就說：

三十九％的股票不會獲利。

有十八. 五％的股票投資至少會慘賠七十五％。

有六十四％的股票表現落後於羅素三千指數。

整個股市的漲幅幾乎就是由其中的二十五％股票貢獻。

就像保險公司為必然會生病、會死亡的我們做保險仍然有利可圖一樣，行為投資人在許多股票表現不及大盤甚至崩潰的系統中，也能獲取巨大的經濟報酬。各位在面對短期失敗還是要堅持不懈，堅持遵行一套歷經時間考驗的原則。但最重要的，就是要有耐心。

注意力偏誤也是認知系統資源緊張，大腦轉而尋求實用捷徑所造成的副作用。這個系統會優先處理最可怕、最嘈雜的資訊，雖然在某些情況下可以很好地發揮作用，但對於一位要在興奮的專家和驚慌的散戶中採取明智行動的投資人來說，這可是個毀滅性的災難。在那種緊急時刻，我們必須稍退一步，運用前面談過的練習；正當大家驚惶失措的時候，行為投資人更要保持頭腦冷靜。

【書籍介紹】

書名：非理性效應

出版社：今周刊

出版日期：2019 年 7 月

【作者介紹】

丹尼爾．克羅斯比 Daniel Crosby

丹尼爾．克羅斯比博士先後在楊百翰大學及愛默里大學接受正規教育，畢業後成為專業心理學家、行為金融專家及資產管理人，將所學運用在金融產品設計到選股上，以市場心理學的觀點加以分析研究。

他是《紐約時報》暢銷書《Personal Benchmark》的共同作者，也是 Nocturne Capital 公司創辦人。在行為金融領域，他一向站在最前端，經常在《赫芬頓郵報》、《風險管理雜誌》以及網路媒體「WealthManagement.com」及「Investment News」專欄發表獨到心得和想法。

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