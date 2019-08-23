日經：華為澳洲分公司將裁員並進行業務重組

《日本經濟新聞》援引消息人士報導，自澳洲政府禁止華為進入該國 5G 市場，華為正計畫對澳洲分公司進行裁員，來抑制業務下滑導致的成本上升，並進行業務重組。

華為澳洲分公司董事長 John Lord 表示，裁員工作將在未來幾年完成，隨著公司業務量下滑，這樣的趨勢已不可避免。

儘管該公司上半年營收年增率達到 23%，Lord 表示，該集團在澳洲的業績表現，依舊低於整個集團的業績增長。

華為上個月公布 2019 年上半年業績表現，在設備生產與出貨量穩步增長的情況下，營收為人民幣 4013 億元，達 23% 的成長。消息人士稱，華為仍在積極爭取 5G 合約，目前已獲得 50 份 5G 商用合約，並已向市場出貨超過 15 萬座基地台，持續衝刺企業營收。

一年前，美國以國安問題為由頒布華為禁令，澳洲政府隨之跟進，禁止華為與中興通訊，參與該國 5G 網路建設，華為指稱澳洲政府的舉動出自於「政治動機」。

目前在華為澳洲業務中，有 70% 是為該國的行動運營商提供服務，儘管華為在當地 4G 無線網路市場，仍佔據一半以上市場份額，但隨著 5G 時代到來，在禁令的發酵下，該集團的 5G 業務勢必面臨急據下滑。

Lord 認為，缺乏足夠競爭會讓市場訂閱成本提升 15-30%。市場研究機構 IBISWorld 產業分析師 Liam Harrison 也表示，禁令導致市場競爭減弱，將加速無線通訊市場的同質化。

Lord 稱，該公司會開始進行業務重組，同時關注更多「對國家安全不敏感」的產業，包含運輸、採礦、農業以及教育，強調華為永遠不會離開澳洲市場。