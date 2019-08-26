聯嘉朝垂直整合發展擴廠計畫進行中 全年拚營收年增逾2成

LED 車燈元件及模組廠聯嘉光電 (6288-TW) 今 (26) 日參加證交所業績發表會，總經理黃昉鈺表示，展望下半年，目前長期訂單能見度可到 2022 年，另外包含美國、台灣、東莞生產基地的擴廠、擴線計畫持續進行中，未來將持續布局燈具的光源元件、模組以及顯示器，朝向垂直整合發展，法人預估，聯嘉今年全年營收仍可維持 2 成以上。

黃昉鈺表示，美國密西根新廠將進入試產，預計第 4 季量產，現階段任務為獲得相關規範認證，最快 10 月讓客戶進行驗證，未來將隨著客戶訂單需求，調整擴充產線，目前初期將先開設兩條模組產線，分別是第 4 季汽車尾燈產線和明年第 1 季頭燈產線，目標是成為北美前五大車燈模組供應商，也正規劃第三期工程，

另一方面，黃昉鈺表示，此外，年底前也將擴充在台灣、東莞廠的產能，台灣竹南總部將新增 2 條模組產線，二期工程也正在進行規劃，預估整體工程 2-3 年，資本支出將達 7-8 億，東莞廠則將新增 2 條模組加上 1 條精密製件產線，預估達資本支出達 5000 萬元。

黃昉鈺表示，台灣總部二期將以提升 LED 封裝元件生產為主、車用光源為輔，預計今年第 4 季開始動工，2021 年 6 月完成，將可應付未來客戶長期訂單大幅成長，將以成為全球前五大車用 LED 供應商為目標，也期望模組出貨量能在全美超過 20%，另外也將開發 Mini LED 顯示屏用於汽車儀表與大型 LED Display。

聯嘉今年 1-7 月產品營收占比，若以區域分別美洲占 82%、達 19.67 億元，中國占 9%、達 2.17 億元，台灣則占 7%、達 1.65 億元，其他區域則占 2%；產品營收占比方面，仍以車用 LED 燈模組及元件占比達 89%，LED 交通號誌燈及路燈等節能產品，則受競爭壓力及價格因素，占比略為下滑至 7%，其他工業應用則占 4%。

聯嘉 7 月合併營收達 3.07 億元，月減 18.14%、年增 18.01%，累計今年前 7 月合併營收 23.89 億元，年減 24.48%。

聯嘉今年第 2 季稅後純益 5100 萬元，季增 10.9%、年增 65%，每股純益 0.3 元，合計上半年稅後純益 9600 萬元，每股純益 0.56 元。