盤前財經大事搶先讀2019年8月27日

今日操盤前瞻

台灣 7 月景氣對策信號

美、韓 8 月消費者信心指數

法說會：台新金、台中銀、中華化、寒舍、永新 - KY、超眾

除權息：超豐．龍邦、台中銀、尚凡、同協、長虹、上海商銀、胡連、朋程等

大跌就現身的護盤手「川普賣權」仍然可靠嗎？

美股投資人近來熱議的「川普賣權」(Trump put) ，指當股市大跌，投資人可用選擇權賣權的履約價，賣出股票賺取獲利，也就是說，當股市大跌，投資人認為川普將「出手護盤」的概念。不過現在這個想法還有效嗎？閱讀全文...

〈美中貿易戰惡化〉台股重挫 183 點 政府基金擴大買超 8 月以來斥資 257 億

美中雙方互祭關稅制裁對方，讓貿易戰局勢越演越烈，台股隨亞股走弱，終場大跌 183 點失守年線關卡，國安基金仍按兵不動，由政府基金進場低接，八大官股券商昨 (26) 日再度擴大買超，金額逾 27 億元，累計 8 月以來已經斥資 257 億元進場穩盤。閱讀全文...

〈格芯吿台積侵權〉台積電：尚未收到訴狀 所有技術均自主研發

全球第二大晶圓代工廠格芯 (Globalfoundries)，周一向美國國際貿易委員會 (ITC) 等，控告晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 侵害其專利技術，對此，台積電回應表示，目前尚未收到訴狀，但公司一向尊重智慧財產權，所有技術都是自主研發。閱讀全文...

國際行情走弱、國內大雨影響需求 豐興廢鋼、鋼筋連 2 跌

鋼筋大廠豐興 (2015-TW) 昨 (26) 日開出本周盤價，受國際廢鋼走弱、國內大雨影響需求，豐興廢鋼收購價每噸續跌 200 元、鋼筋每噸也再下跌 300 元，雙雙連 2 周走跌。閱讀全文...

Apple Watch 第 5 代準備問世？一文掌握所有亮點

目前市場最新消息傳出，蘋果將於 9 月釋出的 Apple Watch Series 5 可能是蘋果首個「鈦」版本的 Apple Watch。以下，為投資人整理概述圍繞在 Apple Watch Series 5 智慧型手錶的預期亮點。閱讀全文...