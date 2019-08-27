富邦期貨：台股下半年操作 留意題材性個股期貨

台股下半年操作難度偏高，富邦期貨建議，投資人於投資策略上，仍可挑選有題材表現的個股。在類股上，除總統大選概念股之外，5G 概念所帶動的 PCB 類股在下半年仍將相對有所表現機會。

針對台股後市指出，富邦期貨總經理張雅斐說，台股預期是個股表現重於指數的盤勢，下半年需留意三大事件，包含中美貿易戰、美國降息、台灣總統大選。

總統大選上，以目前兩黨候選人主要推行的政見主張來看，主要政策推行方向會往觀光、長照、都市更新、軍武自主等政策為主，相應到的類股有觀光類股、營建類股、國防相關類股相關類股，在下半年總體環境不確定性偏高下，投資人可以多加留意。

此外，張雅斐也提醒投資人要留意兩大指標，一是人民幣匯率，另一個是美國 10 年減 2 年期公債殖利率利差。台股後市宜多加留意人民幣是否再度貶值，若再度貶值恐將同步加劇外資賣超台股的風險。而美國 10 年減去 2 年期公債殖利率利差為另一重要觀察指標，若明顯轉為負值，可能將導致全球資金緊縮再度出現，台股將於此時再度面臨回檔風險。

此外，張雅斐指出，富邦期貨除了提供豐富的研究報告外，更有一個「期貨顧問平台」，提供二大方向，一個是進出訊息，以程式交易為主，另一個則是指標型，建議投資人進場或不進場。張雅斐說，這就是希望藉由「期貨顧問平台」，讓投資人找到海上明燈，不會偏離太遠，讓投資人成為贏家。

張雅斐說，富邦期貨的長期目標，就是希望找到贏家，藉由贏家分享觀念、交易策略，希望創造更多的贏家投資者，「找到贏家在富邦」，就是希望富邦期貨與客戶共好，藉由協助客戶創造獲利，也讓富邦期貨的成交量提升。

以目前 8～12 月舉辦的期權天王盃來說，針對獲利和交易量排名前十名者即可獲得五千～八萬元不等的新光禮券及獎牌或獎狀乙個，這雖然不是單獨針對股票期貨辦理，但延續了之前個股期天王盃帶來的熱潮，除可維持客戶參與期權市場的積極度外，商品範圍也包含了股票期貨，因此仍可持續向更多的投資人推廣、介紹股票期貨這樣優質的期權商品，進而達到投資人、期貨商、交易所的三贏局面。