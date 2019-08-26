群益期貨：震盪盤已成常態 股票期貨交易量放大

全球金融市場波動劇烈，除了中美貿易戰因素外，全球經濟成長趨緩、英國脫歐等因素持續影響全球股市，在此大幅變動的投資環境下，也增加了投資人操作股票期貨的意願。

股票期貨有二大優勢，一是交易成本低，成本約只有現貨的十分之一，還可以賺價差、利潤又高。二是多空都可以做，不受資、券、信用等限制，只需要保證金，且股票期貨不一定跟著現貨一起漲停或跌停，操作相當靈活。

群益期貨副總經理黃維本說，去年起股票期貨的交易量明顯放大，一個月有 300 多萬口的交易量，顯示現股當沖的比重變高後，現股當沖的族群跟股票期貨的族群相類似，都是從事高槓桿、做短線的投資行為，這也顯示出現貨投資人的節奏改變後，很多投資人開始對股票期貨有興趣。

針對全球的經濟局勢，黃維本分析，全球資金寬鬆，偏向降息環境，美國接下來預計仍會降息，今年全年可能降 3～4 碼，屬於利多因素，也是支撐全球股市不跌的重要因此。不過，全球經濟可能衰退，則是利空因素，在利多、利空因素交戰下，全球股市將在大區間震盪。

另外，去年以來影響全球經濟重要因素的「中美貿易戰」，美國總統川普近期把中國大陸的電子產品加徵關稅時間點延後至 12 月 15 日，包含行動電話、筆記型電腦、電腦監視器、電玩裝置等電子產品，還有部分玩具、鞋類和服飾。

黃維本指出，這顯示出川普態度放軟，這也是中美貿易戰很大的轉折點，預期明年美國將舉行總統大選，因此時間不在川普這邊，因此預計第四季時，中美貿易戰將不是影響全球股市的多空因素，最主要的因素將是「美國經濟成長情形」。

臺灣推出「境外資金匯回管理運用及課稅條例」，並自 8 月 15 日施行，黃維本認為，可為國內經濟引入活水，帶動投資動能，擴大內需引擎，而投資於股市的資金，可望前進有前景的股票族群，加上接下來是總統大選，還有眾多台商回台，台股將比亞股其他市場還有機會。

台股方面，接下來看好的族群，以 5G 概念股、網通概念股，都是下半年比較有利基的族群，而第四季，蘋果新機將發表，也將有利於蘋概股的走勢。

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