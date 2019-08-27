富邦期貨：多空可操作 第四季可藉由股票期貨成為贏家

全球景氣趨緩，而多空都可操作的股票期貨，加上交易成本低，成為民眾關注焦點，由於股票期貨可以避險、套利或是投資，投資人有機會藉由股票期貨在第四季成為贏家。

富邦期貨總經理張雅斐分析，由於美國總統川普將中美貿易戰當成要求美國聯準會 (Fed) 降息的籌碼之一，目前目標已經達成，但這樣的操作，對美國經濟會有後遺症，因此對於下半年行情稍微保守，投資人需要掌握反彈趨勢，但整體要突破高點並不容易，加上美債殖利率倒掛，這是景氣反轉的領先指標之一，因此預計下半年的波動將變大，台股指數預計將在 10,500 點，上下 200～300 點的區間。

不過，張雅斐認為，全球景氣的變數，比較可能出現在明年，因此從現階段就要做好資金控管，操作不要超過五成，這樣才有彈性因應，並做好資產配置，美元、美債、日圓，都是必要的避險資產配置選項。

第四季的操作，張雅斐強調，選股大於選市，不管是產業或是指數，都要選擇強勢的來操作，整體來看，第四季相對很難做，因此一定要控管好現金，可作指數避險操作，投資人必須謹慎小心，這時候利用台指和股票期貨將是最佳的工具。

為了活絡股票期貨市場，鉅亨網主辦、期貨交易所、證交所、期貨公會協辦的「股票期貨月月亨通交易競賽活動」，競賽期間自 5 月 2 日～7 月 31 日，共 3 個月，參加對象為國內專兼營期貨經紀商，競賽標的為臺灣期貨交易所上市的股票期貨契約，富邦期貨獲得交易大亨獎第五名，三個月日均交易量約 4,000 口以上。

張雅斐指出，近五年來股票期貨交易量年複合成長高達 26.4％，富邦期貨響應台灣期貨交易所推動股票期貨的政策，於 4～6 月舉辦「個股期貨天王盃」，投入廣告預算教育投資人接觸及認識此一商品，並鎖定個股期貨商品，進行獲利競賽及交易排名競賽，其中獲利競賽的前十名可分別得到 5 千至 5 萬元不等的獎金，交易排名競賽前十名則可分別獲得 1 千至 2 萬元不等的獎金。針對新開戶活動，也綁定交易個股期貨 5 口以上可得到 100 元發財金，從而達到日均交易量 4,000 口以上的成績。

由於股票期貨是避險及參與個股波動的不錯投資工具，張雅斐指出，股票期貨是市場長期看好的期貨商品，因此未來會不定期針對股票期貨舉辦行銷案或講座。