貿易戰升級美中再互槓、台商回台破5600億元 本周重要大事回顧

美中貿易情勢再度升溫，周一美國才宣布華為豁免令再延長 90 天，周五中國政府就反擊美國報復性關稅制裁，宣布將對美國 750 億美元商品加徵 5-10% 關稅，而美國總統川普也回擊，宣布將提高中國商品關稅稅率最高到 30%；國內方面，經濟部再通過 7 家台商回台，迄今總投資金額突破 5600 億元，台股本周上漲 117.22 點，漲幅 1.12%，來到 10538.11 點，以下是本周重要大事回顧：

〈貿易戰再升溫〉 中國宣布對美國 750 億美元商品加徵關稅

中國國務院稅則委員會 23 日宣布，將針對原產於美國的 5078 個稅目，約 750 億美元的商品，加徵 5-10% 不等的關稅，並分別在 9 月 1 日及 12 月 15 日開始實施，以報復美國在先前對中國價值 3000 億美元商品加徵 10% 關稅的措施。

此外，中國國務院關稅稅則委員會也決定，自 2019 年 12 月 15 日起，恢復對美國的汽車及零組件加徵 25% 關稅，這是在去年底，中國國務院關稅稅則委員會分別在 2019 年 1 月 1 日、4 月 1 日，宣布繼續對美國產汽車及零組件暫停關稅後，恢復實施。

中國政府表示，美國加徵關稅的措施是導致美中貿易戰持續升級的原因，包含今年 5 月美國對中國的 2000 億美元商品加徵的關稅，由 10% 提升至 25%。在 8 月又再度宣布對中國 3000 億美元商品加徵 10% 關稅，違背兩國元首在阿根廷會晤和在大阪會晤的共識。

貿易戰再升溫 川普回擊 宣布提高中國商品關稅稅率最高到 30%

美中貿易戰 23 日戲劇化升級，在中國祭出反制措施後，美國總統川普宣布下令美企撤出中國，最新進展是，美國總統川普宣布，將中輸美商品加徵 15%、30% 不等關稅稅率。

川普推文宣布，將對已生效的 2500 億美元中輸美商品徵收關稅稅率，在 10 月 1 日起從 25% 升至 30%。同時，今年 9 月 1 日起，將對剩餘 3000 億美元的中國進口商品按 15% 稅率徵收關稅，而非原訂 10%。

受到美中貿易戰衝突又再度升溫影響，美國商會 (U.S. Chamber of Commerce) 發表聲明表示，美國企業不希望美中關係進一步惡化，希望白宮、北京雙方可以盡速回到談判桌，完成未定的貿易協議。

華為豁免令再延 90 天 續列美貿易黑名單

美國商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 19 日表示，美國政府將續簽對華為 (Huawei) 90 天的「臨時寬限」許可，允許華為向美國企業購買產品，以便為現有客戶提供服務，但他還表示將新增 46 家華為子公司列入實體清單，即所謂的貿易黑名單，總計將有超過 100 家受限制的華為實體。

羅斯表示，延長華為禁令的寬限期是為了讓華為的美國客戶有多些時間擺脫依賴，因為華為有許多客戶來自美國偏遠地區的小型電信經營商，使用華為的設備構建網路，而美國總統川普表示，基於國安理由，根本就不想跟華為做生意，美方正考慮與華為完全停止業務往來。

整頓水軍帳號 臉書推特開槍砍上千帳號

由於中國政府透過網軍與殭屍帳號誤導資訊，企圖控制「香港反送中」輿論走向，臉書與推特 19 日分別宣布已封鎖許多上千中國的水軍帳號和相關網頁，

除了百度、微博等中國媒體全面散布一面倒的「擁護香港警察、反對香港暴民」報導外，就連推特和臉書也傳出遭到中國政府支持的網軍入侵，企圖誤導輿論、製造政治混亂。

推特 (Twitter) 19 日宣布，由於水軍帳號違反推特的平台使用政策，已暫停 936 個與虛假資訊活動有關的帳號。

日韓貿易戰緩解？韓媒稱日方再度許可光阻液出口

根據南韓媒體 20 日報導，日本在 7 月初針對 3 項輸韓的化學品實施嚴格出口管制後，8 月初首度許可了光阻液的出口，而日前 EUV 用光阻液也再度獲准出口，報導指出，拿到三星電子光阻液訂單的廠商，已經取得日本政府的相關出口許可。

日本在 7 月初，開始嚴格管制氟化聚醯亞胺、光阻液、氟化氫等 3 種化學品對韓出口，而這些品項是半導體及 OLED 面板生產過程中所需的關鍵原料，而日本政府已在 8 月初首度許可了光阻液出口，數量可供三星電子 3 個月的生產。

經濟部再通過 7 家台商回台 總投資額破 5600 億元

經濟部 22 日再通過南寶樹脂、百容電子、華通電腦等 7 家台商回台投資案，預估可帶來逾 153 億元投資，截至目前已有 118 家廠商響應，總金額逾 5637 億元，估帶來 4.9 萬個工作機會。

而繼台商回台投資金額突破 5637 億元，經濟部今 23 日再核准康聚醫學科技、聯華聚能科技 2 家中小企業加速投資 15 億元，可望新增 98 個本國就業機會。截止目前，已有 12 家廠商通過資格審查，總投資逾 66 億元，尚有近 30 家中小企排定聯審。

燦坤轉投資事業 金礦咖啡、燦星旅傳裁員

連鎖咖啡業者金鑛咖啡 20 日宣布，將從咖啡飲品的零售，轉型朝上游原料咖啡豆的供應發展，台南市府勞工局 23 日發布新聞稿表示，金鑛已在 8 月 19 日向勞工局通報大量解僱計畫書，解僱總人數 224 人，解僱日期為 10 月 20 日，金鑛大量解僱理由，是自 105 年起面臨大量虧損，雖努力調整營運方針，提升商品品質，還是無法扭轉，必須轉型縮減人力因應。

而連鎖旅遊業者燦星旅也證實裁員 17 人，據其員工內部信指出，台北已有 5 家門市即日起暫停營業，令市場揣測後續是否會再關閉其他實體門市，而燦星旅 23 日也發布三點聲明，強調並未大幅裁員，且有決心企業永續經營。

錢櫃併好樂迪 4 度卡關 公平會再說不

公平交易委員會 21 日宣布，依公平交易法第 13 條第 1 項規定，禁止國內兩大 KTV 業者錢櫃和好樂迪合併，也是二者第 4 次申請合併失敗。

公平會指出，錢櫃和好樂迪結合前即是市場上前 2 大業者，為最主要的競爭對手，結合後視聽歌唱服務市場的前二大事業直接相互競爭態勢消失，從消費者移轉選擇和其他競爭者的競爭能力而論，參與結合事業結合後將顯著減損視聽歌唱服務市場的競爭機能，有提高價格的高度誘因與能力，消費者或競爭者並無法有效對抗、抑制，具有顯著限制競爭的不利益。

國安特勤私菸案華航 4 名員工遭起訴

對於國安特勤私菸案，台北地檢署今 23 日偵結起訴共 13 人，其中華航空品處有 4 名員工遭起訴，包括前空品處副總經理邱彰信、空品處協理于堯、空品處組長黃川禎，以及空品處管制組管理師陳穎彥，華航對此表示，深感痛心與遺憾。



華航指出，自案發後全力配合相關偵查作業，協助拼湊期還原過往作業歷史，並重申，未來專機免稅品銷售，將依一般客機作業，不開放免稅菸品預購；菸品裝載數量則以旅客總人數可攜帶數量為上限。