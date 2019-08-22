關稅不是重點！券商喊賣蘋果2大原因

券商 Rosenblatt 分析師 Jun Zhang 週三解釋，該公司 7 月時將蘋果股票評級自「中立」打入「賣出」，不是因為貿易戰關稅問題遭調降，而是因為產量銷售的成長緩慢，以及 5G 網路推出時程落後。

該券商表示，蘋果 (AAPL-US)「未來 6 至 12 個月的基本面將惡化」，因為今年下半年產品銷售速度放緩。

該公司仍維持蘋果 12 個月目標價估落在 150 美元，而以週二約 212 美元的收盤價計算，亦即隱含跌幅約 28%。

資深研究分析師 Jun Zhang 在財經節目『Squawk Alley 』上解釋，Rosenblatt 之所以降級蘋果有 2 大原因：iPhone 銷售持續疲軟，加上 5G 推行落後。

「我預期蘋果 12 月那季會減產，因為 iPhone 銷售持續疲弱，第二個原因是蘋果推遲 5G 週期。看看明年，中國將是最大的 5G 市場，這會讓蘋果持續流失中國市場，我不認為蘋果的 5G 網路明年能有所發展。」

他還指出，「我們降級蘋果不是因為關稅，我不認為這影響有多大....，我們持續相信，就算沒有關稅問題，蘋果的 iPhone 銷售依舊疲弱。」

但華爾街也並非全然看跌蘋果，Cowen 分析師 Krish Sankar 依舊看好蘋果，以該公司目標價 250 美元來說，意味著週二收盤價還有 19% 上漲空間。

在同一個財經節目上，Sankar 表示，「服務是一塊大餅，服務部門會帶來正面的驚喜，而且接下來幾個月觀察市場價格如何反映 Apple TV + 產品，這會件有趣的事。」

看漲蘋果的他也談到蘋果 5G 問題，「現在仍是 5G 週期非常早期階段，尤其是美國，如果你已經是 iPhone 用戶，然後再過 9 至 12 個月就會出現 5G 版的 iPhone，那麼你現在琵琶別抱去買 Android 手機的可能性很小，我不認為蘋果推遲 5G 造成什麼大局面的風險。」

蘋果今年迄今漲幅 35%，週三收高 1.08% 至 212.64 美元。