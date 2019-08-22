蘋果今年新機出貨將低於去年同期 整體銷量也衰退

蘋果將推出新 iPhone，不過 DigiTimes Research 預估，今年蘋果總出貨量約 1.9 億支，低於去年 2.08 億支，而即將推出的新機，出貨也恐低於去年同期的 7500 萬支。

DigiTimes Research 表示，3 款新 iPhone 在外觀顏色會有更多變化，也續搭載 Face ID、取消 3D Touch，內建升級至 7 奈米製程的 A13 處理器，配有反向無線充電功能，不同的地方在於，2 款採用 OLED 螢幕，尺寸為 5.8 及 6.5 吋，平價款則是 6.1 吋的 LCD 螢幕。

DigiTimes Research 預估，蘋果新舊機款總銷售量約 1.9 億支，即將發表的新機出貨量，將低於去年同期新機的 7500 萬支，其中，6.1 吋 LCD 螢幕可望成為蘋果銷售主力，占整體新機總出貨量的 4 成。

產品組合方面，DigiTimes Research 指出，將推出數位內容、串流、AppleCare、Apple Pay 等服務，以降低整體事業對 iPhone 的依賴性。

另外，也有外媒報導，蘋果預計 9 月 10 日發表 2019 年新款 iPhone，預期將升級處理器、鏡頭及電池容量，也有可能支援 Appne Pencil。