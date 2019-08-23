〈群益期貨〉等等等….等待過程中對風險的偏好似乎轉向厭惡，但還不是全面性

本週市場波動陷入沉靜，除了昨天美國股債齊跌，波動率一度有上揚的走勢，顯示市場風險偏好轉向厭惡。

投資人等待自 8 月 23 日起一連三天的全球央行年會，美國聯準會主席鮑威爾將於週五台北時間晚上 10 點，發表以貨幣政策面臨的挑戰為主題的演說，在最近印度提及將將耗資 7000 億準備開建超級高鐵、中國專項債新政首批項目開始落地，加速輸血重要基建項目，並引導民間資本參與。



雖然全球吹起降息風，但鮑威爾是否會暗示貨幣政策的作用有其極限，是否也會將財政政策攪和進來，讓川普在怪罪經濟表現不佳時，別只是一味的往聯準會推，雖然貨幣工具除了降息之外，市場還期待著再 QE，不過普遍大家認為儘管直昇機再撒錢，恐怕也是小打小鬧而已，因此鮑威爾此次在全球央行年會對於財政政議題的著墨也是焦點之一。

緊接而來的是 G7 會議，在 2014 年俄羅斯入侵克里米亞半島事件後，俄羅斯被八大工業國給排斥了，時隔多年，G7 開會又想拉俄羅斯進來了，不論是天然氣的議題或伊朗及石油問題，似乎都與俄羅斯的態度有密不可分的關係，尤其是對美國而言，俄羅斯已經不是主要的敵人了，拉攏俄羅斯變成不得不的手段，更何況是川普與普丁的關係總是扯不清。



另外，英國脫歐的議題，在新任首相約翰遜十月底硬脫的期限將屆，但英國不論是在野或執政、對內或對外，也開始展開防止硬脫歐的情勢發生，美國總統川普敲邊鼓鼓勵英國硬脫歐，但歐洲則警告英國與美國走得太近只不過是給美國當小弟，似乎暗示不如在歐洲當二哥，法國總統馬克宏說現在重談英退歐協議為時已晚，但有可能在 30 天內找到避免硬脫歐的方案，G7 英國變成了大家都想拉親結緣的對象。

最後是週一美國指出與中國展開為期十天的電話會議，以促成下一輪在美國的貿易談判，目前電話會議進展還算順便，市場也等待中美會面的時間，但美元兌人民幣再創新高、週四美股、美債同跌、波動率上揚，不禁令人擔憂又有什麼變數要來了嗎？



但從 8 月 12 日美國宣佈對中國進口商品 3000 億美元部份延長實施 10% 關稅以及隨後再給華為 90 天寬限期，顯示美國放低身段想與中國會談，在美國有求於人下，陸股在此段期間維持著表現相對強勢的結構，情勢顯示科技戰緩解，但關稅戰恐怕還是打死結，在政治戰上香港反送中、對台軍售、美國發射中程導彈，情勢還在惡化中，中美之間目前處在一好二壞球。

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