〈群益期貨〉中國極限施壓跟川普學的，中國站在時間有利的這邊

上週五中美關稅戰「全面性」開戰，美國對台軍售及香港反送中可能觸動了中國大陸的容忍底限，但到底中美雙方互課關稅是目的，還只是手段，留給看倌自行判斷，但從中國國務院關稅稅則委員會 23 日宣佈對原產於美國的大豆等農產品約 750 億美元進口商品加徵 10%、5% 不等的關稅，中國表示這是應對美方單邊主義、貿易保護主義的被迫之舉，而這種極限施壓，正是向川普取經的，以其人之道還治其人之身，而隨後川普宣佈 10 月 1 日起，對 2500 億美元中國輸美貨物關稅從 25% 調高為 30%，9 月 1 日起另外對 3000 億美元清單中部分中國貨品關稅稅率由 10% 調高為 15%。

雙方都是瞄準要害打擊，中國針對美國進口 750 億商品，主要打擊農產品、能源及汽車零組件，個個都是針對川普的票倉而來，這也難怪川普把中國稱為敵人，美國全面性打起關稅戰，正是認為這是中國的弱項，但奇特的是要打為什麼還要留伏筆說以後再打，為何不現在立馬打一打，生效日還在一個月之後，這是預留了什麼迴旋的空間嗎？



這樣的手法和 8 月 1 日美國宣佈自 9 月 1 日起 3000 億美元進口關稅加徵 10% 如出一轍，之後 8 月 6 日中國先於海外發行人民幣央票阻貶人民幣，8 月 13 日美國正面回應 3000 億部份進口商品加徵 10% 關稅延後至 12 月 15 日，並於 8 月 19 日給了華為 90 天的寬限期。川普有蛇姬的身段能屈能伸，而這次中國對 750 美元商品加徵關稅，完全是配合美國課徵關稅的時間，是一種敵不動我不動，敵動我就動的戰術，因此接下來就看川普到底玩真的還是玩假的了，畢竟川普是喝演藝圈奶水長大的。

上週美方表示正與中方展開為期十天的電話會議，磋商下一輪於美國談判的時間，從上週五的事件看似破局了，但也別掉以輕心，畢竟核心人物是川普，你有多少副眼鏡都不夠他跌破，沒什麼不可能的。

目前中美雙方現在動用的可都是「極限」武器，這麼大的陣仗，將來恐怕也是少見的，兩方立馬就要攤牌了，這一次雙方互打，都是要受傷的，但可以明顯的看得出來時間是站在中國這邊的，因此川普講了一段隨人解讀的話，他對外向媒體表示對不斷升級的美中貿易戰，有重新思考的方向，首次表達遺憾，但白宮立即澄清，川普並沒有後悔或遺憾，川普的意思是中國輸美關稅確實應該要提高，但川普自己卻沒有出來解釋，8 月 13 日美國延後 3000 億清單部份商品關稅後陸股反而轉強，美股走弱，川普在股市表現不如預期下，除了怪罪聯準會之外，自己低頭才是最佳解決方案。

群益期貨自媒體官網：https://media.capitalfutures.com.tw/index