〈美中貿易戰惡化〉台塑四寶下半年看法更趨保守 Q3營運恐旺季不旺

美中貿易衝突加劇，在美中關稅戰越趨激烈之下，恐將明顯衝擊終端需求，而塑化產業表現與經濟景氣息息相關，台塑四寶普遍認為，今年第 3 季營運恐旺季不旺，除需求不如往年暢旺外，價格也受到需求疲弱因素干擾，價量同步承壓，保守看待下半年營運表現。

台塑 (1301-TW) 董事長林健男認為，第 3 季雖是傳統旺季，但美中貿易戰加劇，加上國際同業新產能陸續開出，使產品價格欲漲不易。另一方面，雖然各國降息，有助提升石化產品需求，但美中及日韓等貿易摩擦加劇，加上英國脫歐、中東地緣等政治風險，恐導致經濟進一步下修，保守看待下半年營運。

南亞 (1303-TW) 董事長吳嘉昭表示，第 3 季雖然步入電子材料需求旺季，但在美中貿易戰加劇下，恐影響客戶大量備庫存的意願，下半年中國雖逐漸導入 5G，且日韓貿易戰有利旗下南電 (8046-TW)、南亞科 (2408-TW)，但恐導致消費性電子產品需求放緩，紡織品、日用品、鞋類等也將受到影響，衝擊化工、聚酯產品需求。

台化 (1326-TW) 副董事長洪福源則坦言，在新關稅加徵下，影響市場需求，也干擾價格表現，導致產品價格無力走揚，也因市場不確定因素太多，旺季是否能維持，或旺季不旺，還得觀察供應鏈及下游庫存情形。

台塑化 (6505-TW) 總經理曹明則相對樂觀，他認為，雖然貿易戰影響油價及需求，但石油輸出國家組織 (OPEC) 決議每日減產 150 萬桶的措施，延長至明年，加上伊朗被制裁、委內瑞拉停電，出口量減少，有助抵銷貿易戰的負面因素。

