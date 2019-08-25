〈觀察〉台灣想取代香港金融地位 三大難關未破仍有難度

香港為了反送中引渡條約，激烈的示威抗爭長達 11 周，各界關注香港金融中心地位是否有變化，而台灣也有一股聲音，重燃打造亞太金融中心，不過，仔細觀察，目前台灣金融產業現狀，金融產品創新與多元化不足、國際專業人才欠缺、賦稅與法令獨立性不夠等 3 大因素，台灣想要藉此成為金融中心，難度仍很高。

香港作為亞太金融中心，個人財富淨值超過 100 萬美元的富豪人數，高達 18 萬人，且直到現在，香港仍享有獨立於中國以外的關稅地位，也未被美國列於徵加關稅的地區，但是，近期因為反送中事件，香港的財富管理市場，富豪資產已有移動現象，港幣庫存不斷短少。

雖然，香港資金移動仍以新加坡為首，但據悉，台灣不少民營銀行已出現香港資金淨流入跡象，也出現原本未曾往來的香港個人或是企業，藉著旅行或是商務的行程，親自來台灣開立 DBU 或 OBU 的美元帳戶，因此，開始有聲音呼喊，台灣可以藉此打造亞太金融中心。

不過，由於台灣在財富管理服務深度不如香港與新加坡，金融產品創新與多元化依舊不足，細究最近流入台灣金融市場的資金，大多屬最保守、不求回報的試探性資金。

全球已邁入知識經濟型態，須具備國際化人才、專業創新技術、法令及稅制，缺少任一條件都將造成經濟成長停滯，無法吸引國際一流企業和人才，相較新加坡經濟成長迅速、稅負低，且對投資銀行家友好，因此成為台灣打造亞太金融中心的最大挑戰。

台灣其實並非全然沒有優勢，台灣擁有全球第二大的人民幣資金池，僅次香港，為新加坡的 2 倍多、倫敦的 5 倍，極具扮演離岸人民幣供給方角色，只是，台灣的人民幣資金池雖大，但去化始終是個問題，因此交易量甚低，主要還是卡在多元的金融商品。

如今商機來敲門，但是台灣喊了十幾年的亞太金融中心的口號，至目前問題與挑戰還是一樣，三大因素若仍難解，台灣要成為亞太金融中心，終究只能是夢，難以成真。